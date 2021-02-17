Eskişehir’deki cinayetlerle ilgili 3 şüpheli gözaltında Polis, binadan çıkarak kaçan ve görüntüsü güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliyi arıyor Baba, anne ve çocuklarının cenazeleriyle ilgili otopsi işlemleri sürüyor

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün evlerinde bıçaklanmış bir şekilde ölü bulunan anne, baba ve 4 yaşındaki çocuklarıyla ilgili olayın inceleme ve soruşturasını sürdürürken, 3 şüphelinin gözaltına alındığı, binadan çıkıp kaçan ve görüntüsü güvenlik kameralarına yansıyan şüphelinin de arandığı öğrenildi

Dün akşam saatlerinde, Hamamyolu Caddesi’nde bulunan bir binanın 6. katındaki evlerinde cenazeleri bulunan baba İlkay Tokkal, anne Emel Tokkay ve 4 yaşındaki çocukları A.D.T.’nin ölümü olayının aydınlatılması konusunda polisin titiz çalışması sürüyor. İnceleme ve soruşturma sonrası polis ekipleri, İlkay Tokkal’ın 20 yaşındaki oğlu B.T. ile birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı. Baba Tokkay’ın, iş yerini olay günü saat 20.00 sıralarında kapatıp evinde gittikten sonra sonra binadan çıkıp hızla uzaklaşan ve görüntülü güvenlik kameralarına yansıyan bir şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Bu arada baba, anne ve çocuklarının cenazeleriyle ilgili otopsi işlemlerinin halen devam ettiği öğrenildi.

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