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Eskişehirli Gara şehidinin annesi PKK’nın iftirasını yalanladı Oğlunun naaşını teşhis ettiğini anlatan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin annesi Ayşe Güler: "Naaşında sadece kurşun yarası vardı, bu karalamaları Kılıçdaroğlu ve HDP yapıyor" "Kılıçdaroğlu yalan söylüyor, insanları birbirine düşürüyor" “Devlet değil PKK öldürdü oğlumu” “Telefonda cumhurbaşkanına ‘hepsinin kökünü kazı’ dedim”

İHA

Eskişehirli Gara şehidinin annesi PKK’nın iftirasını yalanladı Oğlunun naaşını teşhis ettiğini anlatan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin annesi Ayşe Güler: "Naaşında sadece kurşun yarası vardı, bu karalamaları Kılıçdaroğlu ve HDP yapıyor" "Kılıçdaroğlu yalan söylüyor, insanları birbirine düşürüyor" “Devlet değil PKK öldürdü oğlumu” “Telefonda cumhurbaşkanına ‘hepsinin kökünü kazı’ dedim”

Irak’ın Gara bölgesinde şehit edilen 13 kişiden biri olan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin annesi Ayşe Güler, PKK terör örgütünün şehitlerin Türk Hava Kuvvetleri bombardımanıyla öldürüldüğü iftiralarını yalanlayarak cenazelerini gördüğünü anlattı ve "Naaşında sadece kurşun yarası vardı. Bu karalamaları Kılıçdaroğlu ve HDP yapıyor. Ben onları Allah’a bıraktım, devlete bıraktım. Devlet onlardan intikamımızı alacak" dedi.
Pençe Kartal2 Harekât bölgesinde yer alan Gara’da PKK tarafından kaçırılarak şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin ailesinin acısı sürerken, kamuoyunda yer alan iftiralara karşı şehit annesi sert tepki gösterdi. İhlas Haber Ajansı'na konuşan şehit Mevlüt Kahveci’nin annesi Ayşe Güler, oğlunun naaşını teşhis etmeye gittiğini anlattı.

“Devlet değil PKK öldürdü benim oğlumu”
Oğlunun kimliğini teşhis eden anne Güler, şehidin naaşında sadece kurşun yarası olduğunu söyleyerek, “Benim oğlum bombalamayla ölmedi. Oğlumun cesedi iyiydi. Cesette bir şey yoktu. PKK vurmuştu. Bir tane kurşun yarası vardı. Sadece kurşun yarası vardı. Kolu, bacağı her yeri sağlamdı. Devlet değil PKK yapmış. 4 sene boyunca devlet benim yanımdaydı. Cumhurbaşkanı, Süleyman Soylu, Mehmet Ersoy hepsi yanımdaydı. Devlet beni hiç bırakmadı. Benim devletle sorunum yok. Devlet değil PKK öldürdü benim oğlumu” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanı beni aradı, hepsinin ‘kökünü kazı’ dedim”
Acı haberi aldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini aktaran Ayşe Güler, “Kazı dedim, kökünü kazı onların. Benim oğlumun intikamını al dedim. 13 tane şehidin intikamını al dedim. Hepsini söyledim. Bana tamam dedi” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile bir olduğunu ve devleti karalamaya çalıştığını öne süren şehidin acılı annesi Ayşe Güler, “Kılıçdaroğlu yalan söylüyor. İnsanları birbirine düşürüyor. Kılıçdaroğlu ve HDP bir oluyor, devleti karalamak istiyor. Kıskanıyor ve özellikle söylüyor. Hepsi yalan. Cenazelerimizde bir şey yok ölülerimizde bir şey yok. PKK yapmış. Bu karalamaları Kılıçdaroğlu ve HDP yapıyor. Ben onları Allah’a bıraktım, devlete bıraktım. Devlet onlardan intikamımızı alacak ben bir şey demiyorum. Vatan sağ olsun. Devlet var bizim arkamızda. Ben oğlumu yetiştirdim, büyüttüm. PKK vurdu benim oğlumu. Ben oğlumu devlete verdim, onlara vermedim” şeklinde konuştu.

“Mektupta ‘Ben devletime güveniyorum, beni kurtarır’ diyordu”
Yaklaşık 2 yıl önce oğlu Mevlüt Kahveci’den gelen mektuptan bahseden anne Güler, “Çocuklar ölmeden 23 gün önce bizi aradılar. Çocuklarınızı devlet bombalıyor dediler. Ama kendileri vurmuş. Yalan söylüyorlar. Devletin ilgisi yok. Yapan HDP, yapan PKK. Oğlumdan gelen mektup daha önceydi. 2 sene kadar önce oldu. O zaman bütün ailelere geldi. Öyle kötü bir yazı yoktu. ‘Ben devletime güveniyorum, devletim beni kurtarır diyordu’. Ben başka bir şey görmedim” diye konuştu.

“Devleti karalamaya hakları yok”
Şehit oğlunu toprağa verdiğini ve naaşını gözleriyle gördüğünü vurgulayan Ayşe Güler, “Ben hiçbir şey demiyorum, vatan sağ olsun. Ama devleti karalamaya da hakları yok. Yalan söylemeye de hakları yok. Benim cenazem de iyiydi, ölümde iyiydi. Düğün konvoyu gibi konvoyla şehidimi götürdüm gömdüm. Devlete zeval gelmesin. Karalayanlar kendi kendinden bulsun” dedi.

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