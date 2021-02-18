Sivrihisarlılar'dan Başkan Ataç’a ziyaret

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Sivrihisar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan ile bir araya geldi.

Başkan Ataç’ın kentte faaliyet gösteren hemşehri dernekleri ile temasları sürüyor. Bu kapsamda Sivrihisar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan ve dernek yöneticisi Ümit Kabakçı, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Arslan, "Başkan Ataç ile zaman zaman bir araya geliyoruz. Kendisi de zaten hemşehrimiz olur. Dernek faaliyetlerimiz hakkında bilgiler verdik, görüş alışverişinde bulunduk. Tamamlanan bina inşaatımızı anlattık. Gösterdiği ilgi için teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Başkan Ataç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek dernek çalışmalarında Arslan’a başarılar diledi.

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