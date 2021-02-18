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ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan pandemi sonrasına ilişkin değerlendirme: "Türkiye olarak salgın sonrasını fırsat olarak görmemiz gerekiyor"

İHA

ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan pandemi sonrasına ilişkin değerlendirme: "Türkiye olarak salgın sonrasını fırsat olarak görmemiz gerekiyor"

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan Covid19 sonrası dünya ekonomisinin inişler ve çıkışlar yaşamaya devam ettiğini ifade ederek, “İhtiyaçlar bazında ciddi bir değişim gösterdiği aşikârdır. Türkiye olarak bunu fırsat görmemiz gerekmektedir” dedi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının ekonomiye olan etkileri üzerine konuşan ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, Türkiye’nin değişen ihtiyaçları fırsat bilmesi gerektiğini aktardı. Küresel anlamda değişen ihtiyaç listelerine göre yatırımın faydalı olacağını belirten Seyhan, buna bağlı olarak Eskişehir Sanayisinin durumuna da değindi. Eskişehir sanayisinin yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisiyle bölgede ileri bir konumda olduğunu belirten Başkan Şamil Seyhan, "Covid19 sonrası dünya ekonomisi inişler ve çıkışlar yaşamaya devam ediyor. İhtiyaçlar bazında ciddi bir değişim gösterdiği aşikârdır. Türkiye olarak bunu fırsat görmemiz gerekmektedir. İşçilik değerlerimiz her sektörde rekabetçi konumdadır. Dünya ihtiyaçlarını ince eleyip sık dokuyarak istihdam oluşturacak yatırımlara yönelmemiz elzemdir. Eskişehir sanayimiz, gerek büyük yerli yatırımcıya, gerekse yabancı sermaye yatırımcısına verdiği tedarik hizmetinde kendini kanıtlamıştır. Eskişehir sanayicisinin yetenekleri, komşu şehirlere göre ileri seviyededir. Bu sebeple gecikmeden şehrimize ve ülkemize katkı sağlamak adına yatırım yapmalıdır. Bu yatırımlar işadamları, siyasiler, STK’lar ve bürokratların öncülüğünde ortak olmalıdır. Devletimizin yeni fikir ve istihdam sağlayacak yatırımlara verdiği destekler takip edilmelidir. Her zaman dile getiriyoruz tekrar söylüyoruz. ESMİAD olarak yeni fikir ve projelerinize yardımcı olmaya hazırız. Yeter ki sanayicimiz kazansın, şehrimiz kazansın, ülkemiz kazansın” diye konuştu.

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