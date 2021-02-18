Tepebaşı’nda ağaç budama çalışmaları sürüyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ekipleri ilçe genelinde cadde, sokak ve parklarda ağaç budama çalışması yaptı.

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaç budama çalışmalarını yürütürken, bakımlarını yapmaya da devam ediyor. Ekipler son olarak Yeşiltepe Mahallesi’ndeki cadde, sokak ve parklarda bulunan ağaçların budama ve bakım işlemlerini gerçekleştirdi. Ağaçların düzenli ve kuvvetli dal ve yapraklarının oluşması ve kuvvetten düşmeye başlamış ağaçların yeniden sağlıklı bir hale gelebilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında kırık, ezik ve hastalıklı olan dallar budanıyor. Ekipler Tepebaşı Belediyesi’nin dal öğütme makinesiyle de iş gücü ve nakliye tasarrufu sağlıyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri ilçe genelinde yapılan budama çalışmalarının belli bir program dahilinde süreceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.