Eskişehirspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehirspor TFF 1. Lig’in 22. haftasında karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Siyahkırmızılı ekip ligin 22. haftasında Yeni Eskişehir Stadyumu’nda oynayacağı Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Cengiz Seçsev ve ekibi yönetiminde saat 11:00’de başlayan antrenmanda futbolcular ısınmanın ardından dar alanda pas ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. İdmanın son bölümü ise taktik ağırlıklı geçti.

Eskişehirspor Bandırmaspor karşılaşması 19 Şubat Cuma günü saat 16.00’da oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.