İlklerin kalesi: Karacahisar

Anadolu Üniversitesi’nin ArkeolojiSanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (ASTAM) bünyesinde düzenlenen seminerler dizisinin üçüncüsü gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen seminerde Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar, Anadolu Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenen Karacahisar Kazıları hakkında bilgi verdi.

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar, Karacahisar Kalesi’ne dair sorunsallar, sorular ve ulaşılan arkeolojik cevaplar ile birlikte, 2019 ve 2020 yıllarındaki kazı çalışmalarında elde edilen sonuçları dinleyiciler ile paylaştı. Osmanlı’nın kuruluş dönemine dair tarihsel verileri arkeolojik veriler ile birlikte ele alan Yılmazyaşar, Karacahisar Kalesi’nin Osmanlı kroniklerinde Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu ile doğrudan ilişkili tarihsel anlatıların merkezindeki ve ilklere ev sahipliği yapan sembol bir yerleşim olduğunu belirtti. Kazı çalışmalarında Osmanlı Beyliği ile birlikte Karamanoğlu, Aydınoğlu, Germiyanoğlu, Menteşeoğlu, Memluk, Bizans gibi farklı uygarlıklara ait çok sayıda arkeolojik bulguya ulaşıldığını bildiren Yılmazyaşar, toprak altındaki arkeolojik verilerin, üretildiği dönemlerin doğrudan tanıkları olduğunu ve her verinin aynı zamanda son derece önemli birer tarihsel “belge” olduğunu aktardı.

Astam Seminerleri Dizisi 19 Şubat Cuma günü, Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp’in “2019 2020 Yılı Amorium Kazıları" başlıklı semineri ile devam ediyor. Anadolu Üniversitesi resmi YouTube kanalından canlı yayınlanan seminer dizisinin kayıtlarına http://ana.do/2WR adresi üzerinden de erişilebiliyor. Seminer dizisi ile ilgili detaylı bilgileri içeren duyurular ise Anadolu Üniversitesinin resmî web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor.

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