Buzla kaplanan parktan eşsiz görüntüler

Eskişehir’de arıza yapan fıskiye otomatiği soğuk havanın da etkisiyle parkın buz tutmasına neden olurken, ortaya eşsiz görüntüler çıktı.

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi’nde bir çocuk parkında fıskiye otomatiği arıza yapınca parkı buz kapladı. Sabah durumu fark eden bölge sakinlerinden Furkan Kızılkaya durumu Tepebaşı Belediyesine bildirirken, yetkililer bölgeye gelerek onarım sağladı.

Gece saatlerinde arızalandığı tahmin edilen fıskiye otomatiği çocuk parkında eşine az rastlanır görüntüler oluşmasına neden oldu. Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 8 olduğu bilinirken evinin balkonundan fıskiyelerin çalıştığın fark eden Furkan Kızılkaya durumu hemen Tepebaşı Belediyesi yetkililerini bildirdiğini belirtti. Dışarıya çıktığında ise bu manzarayla karşılaştığında çok şaşırdığını ve hemen fotoğraf çektiğini söyleyen Kızılkaya: “Daha önce bu tarz bir şey görmemiştim, manzara çok güzeldi sanki karlar ülkesini andırıyordu. Belli fıskiyeler gece boyunca çalışmış” dedi.

Konu hakkında bilgi alan Tepebaşı Belediyesi görevlileri parkta onarım sağlarken durumun fıskiye otomatiğinin bozulmasından kaynaklı olduğunu belirtti.

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