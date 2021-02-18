Aynı marketi bir haftadır soyan şahıslar yakalandı

Eskişehir’de bir hafta boyunca aynı marketten alkol çalan şahıslar markete bir sonraki gelişinde yakayı ele verdiler.
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesinde bir marketi bir haftadır soyduğu anlaşılan 2 şahıs market müdürünün dikkati sonucu yakalandı. Güvenlik kameralarının 1 haftalık kayıtlarını inceleyen müdür, bu süre zarfında 2 şahsın aralıklarla marketten alkol çaldıklarını anlaşıldı. Şahıslardan birinin tekrar dükkâna gelmesi ve elindeki yan keskiyle alkol alarmını sökmeye çalışmasının üzerine, market müdürü polis ekiplerine haber verdi. 2530 yaşlarındaki şüpheli Y. C.B. isimli şahıs polis ekipleriyle yaşadığı kovalamacanın ardından gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.