Anneye en acı sözlerle veda Eskişehir anne baba ve çocukları yan yana toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anneye en acı sözlerle veda Eskişehir anne baba ve çocukları yan yana toprağa verildi

İHA

Anneye en acı sözlerle veda Eskişehir anne baba ve çocukları yan yana toprağa verildi

Eskişehir’de öldürülen anne baba ve 4 yaşındaki çocuk yan yana toprağa verildi. Ölenlerden Emel Tokkal’ın ilk eşinden olan kızı Beyzanur Kayaalp’in annesinin tabutunun başında annesine söylediği, ‘Annecim sen çok iyi bir anneydin. Sakın üzülme tamam mı? Ben güçlü olurum’ sözleriyle veda etti.
Eskişehir’de iki gün önce evlerinde ölü bulunan anne Emel Tokkal, baba İlkay Tokkal ve 4 yaşındaki Doruk Tokkal evde yapılan incelemelerin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirilmişti. Cenazeler burada yapılan otopsi işleminin ardından ailelerine teslim edildi. Ardından cenazeler Reşadiye Camiine getirildi. Burada ölenlerden Emel Tokkal’ın ilk eşinden olan kızı Beyzanur Kayaalp, tabuta sarıldı. Yakınları tarafından teselli verilen genç kız annesine sarıldığı tabuttan şu sözlerle veda etti: “Annecim sen çok iyi bir anneydin. Sakın üzülme tamam mı? Ben güçlü olurum’ sözlerle veda etti.”
Aile, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta yan yana sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze törenine ailenin yakınları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aynı marketi bir haftadır soyan şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER Aynı marketi bir haftadır soyan şahıslar yakalandı
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, şehit annesini aramamış Eskişehirli şehit annesinden Büyükerşen'e sitem Şehit Mevlüt Kahveci’nin annesi Ayşe Güler: “Büyükerşen burada gezerken benim oğlum kurşuna dizildi, beni neden aramadı”
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, şehit ...
Çevrim İçi Sosyoloji Topluluğu, etkinliklerine sosyolojik bilginin serüveni ile başladı
YEREL HABERLER Çevrim İçi Sosyoloji Topluluğu, etkinliklerine ...
Boyun fıtığında ameliyatsız tedavi mümkün
YEREL HABERLER Boyun fıtığında ameliyatsız tedavi mümkün
Odunpazarı Belediyesi kandil simidi dağıttı
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi kandil simidi dağıttı
Buzla kaplanan parktan eşsiz görüntüler
YEREL HABERLER Buzla kaplanan parktan eşsiz görüntüler
Başkan Kurt hal esnafını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Kurt hal esnafını ziyaret etti
Döviz bürosu fazla bin dolar ödeme yaptığı müşterisini bekliyor
YEREL HABERLER Döviz bürosu fazla bin dolar ödeme yaptığı ...
İlklerin kalesi: Karacahisar
YEREL HABERLER İlklerin kalesi: Karacahisar
İnönü Belediyesi soğuk kış gününü sıcak çorba ile ısıttı
YEREL HABERLER İnönü Belediyesi soğuk kış gününü sıcak çorba ile ...
Eskişehirspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Eskişehirspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını ...
Başkan Ataç’tan Regaip Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan Regaip Kandili mesajı
Tokkal çifti ve çocukları, son yolculuklarına uğurlanıyor; Annenin feryadı yürek yaktı
YEREL HABERLER Tokkal çifti ve çocukları, son yolculuklarına ...
Şehit annesi Güler: "Devlet benim hep yanımdaydı"
YEREL HABERLER Şehit annesi Güler: "Devlet benim hep yanımdaydı"
Bu acıya yürek dayanmaz Anne baba ve çocuğun cenazeleri ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Bu acıya yürek dayanmaz Anne baba ve çocuğun ...
Öldürülen baba ve oğlunun son görüntüleri yürekleri dağladı Eskişehir’de yaşanan vahşet öncesi baba oğul böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Öldürülen baba ve oğlunun son görüntüleri yürekleri ...
Doğa aktivistler kar kış dinlemeden çalışıyorlar
YEREL HABERLER Doğa aktivistler kar kış dinlemeden çalışıyorlar
Tepebaşı’nda ağaç budama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Tepebaşı’nda ağaç budama çalışmaları sürüyor
Yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ziyaret ettiler
YEREL HABERLER Yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ziyaret ettiler
ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan pandemi sonrasına ilişkin değerlendirme: "Türkiye olarak salgın sonrasını fırsat olarak görmemiz gerekiyor"
YEREL HABERLER ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan pandemi sonrasına ilişkin ...
Sivrihisarlılar'dan Başkan Ataç’a ziyaret
YEREL HABERLER Sivrihisarlılar'dan Başkan Ataç’a ziyaret
Amerika da iş yapmak isteyenlere büyük fırsat Eskişehirli sanayiciler ABD’deki ticaret merkezinden faydalanacak
YEREL HABERLER Amerika da iş yapmak isteyenlere büyük ...
Eskişehirli Gara şehidinin annesi PKK’nın iftirasını yalanladı Oğlunun naaşını teşhis ettiğini anlatan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin annesi Ayşe Güler: "Naaşında sadece kurşun yarası vardı, bu karalamaları Kılıçdaroğlu ve HDP yapıyor" "Kılıçdaroğlu yalan söylüyor, insanları birbirine düşürüyor" “Devlet değil PKK öldürdü oğlumu” “Telefonda cumhurbaşkanına ‘hepsinin kökünü kazı’ dedim”
YEREL HABERLER Eskişehirli Gara şehidinin annesi PKK’nın iftirasını ...
Açıköğretim Sistemi Müzik Topluluğu’nun konuğu keman sanatçısı Nazlı Avcı oldu
YEREL HABERLER Açıköğretim Sistemi Müzik Topluluğu’nun konuğu keman ...