Tokkal çifti ve çocukları, son yolculuklarına uğurlanıyor; Annenin feryadı yürek yaktı (2)



CENAZE NAMAZINI KILDIRAN İMAM: 'YÜREĞİMİZ YANDI'

Eskişehir´de evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk için Reşadiye Cami´nde ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Namazı kıldıran İmam Tahsin Peker cinayetler karşısında yüreğinin yandığını belirterek, şunları söyledi:

"Eskişehir halkı olarak çok üzüldük, yüreğimiz yandı. Allah, bizlere ve bu kardeşlerimizin ailelerine bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu acıları yaşatanları da Rabbimiz, kahhar ismiyle kahru perişan eylesin. Öldükten sonra gideceği yer cehennem olsun. Kabrinde azap çeksin. İnşallah en yakın zamanda bu kardeşlerimize kıyanlar, yakalanır, adalete teslim edilir. Bu dünyada da cezalarını görürler. Bildiğiniz gibi bu kardeşlerimizin gideceği yer cennettir. Günahsız bir şekilde kıyılmak, kıyan kişiye geçiyor günahları. Ondan dolayı bu kardeşlerimiz inşallah cennetliktir" dedi.

DORUK, ANNE BABASININ ORTASINA DEFNEDİLDİ

Gözyaşlarıyla yakınlarının omuzlarına taşınan Tokkal ailesi, cenaze aracıyla götürüldüğü Asri Mezarlığı´nda toprağa verildi. Ali Doruk, anne-babasının arasındaki mezara defnedildi.

Emel Tokkal´ın İzmir´de yaşayan kızı Beyza Kayaalp, annesinin mezarı başında gözyaşı dökerek, "Annem seni çok seviyorum, her gün senin için dua edeceğim. Hakkını helal et, beni de merak etme" dedi. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2021-02-18 16:57:17



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