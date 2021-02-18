Tokkal çifti ve çocukları, son yolculuklarına uğurlanıyor; Annenin feryadı yürek yaktı (3)

13 şehidin katili işte o alçak!

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EK GÖZALTI SÜRESİ ALINDI

Eskişehir'de, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan İlkayEmel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, soruşturma kapsamında gözaltına aldığı İlkay Tokkal'ın ilk eşinden olan oğlu B.C.T. ile Mehmet Şerif B. ve Ersin D. için ek gözaltı süresi aldığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)

2021-02-18 18:50:02



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