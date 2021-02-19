Mesleki lisesi öğrencileri ilçe halkının tarım aletlerinin ve bilgisayarlarının bakımını yapıyor İnönü'de “Meslek lisesi öğrencileri ailelerle buluşuyor” projesi sürüyor

İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bünyesinde bulunan Makine ve Tasarım Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Bilişim Teknolojileri alanlarındaki imkânlarla "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor" Projesi kapsamında ilçe halkının traktörlerinin, tarım aletlerinin ve bilgisayarlarının bakım ve onarımlarını ücretsiz yapmaya devam ediyor.

Projenin amaçlarına uygun olarak yapılan çalışmalarla; velilerin eğitimöğretim ortamına katılımı sağlanıyor. Onlara eğitimin bir parçası olduklarını hissettirecek ortamlar hazırlanıyor ve maddi güçlük çeken ailelerin araçlarının kış bakımlarını veya basit motor bakımlarını velilerin kendi çocuklarıyla birlikte yaparak okulveli bağlarının güçlenmesine katkı sağlanıyor.

Bu kapsamda okul velilerinden Ahmet Teke için SapSaman Kırma Makinesi yapan Makine Teknolojisi Öğretmeni Talat Aksu ve öğrencisi Gökhan Teke, piyasada yaklaşık 4 bin 750 TL'ye satılan makineyi bin 400 liraya mal etti.

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