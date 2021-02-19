Eskişehirspor, 34 hafta sonra kazandı

Eskişehirspor Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1Engin ÖZMEN Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, (DHA)STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Hüseyin Aylak, Burak Cansız
ESKİŞEHİRSPOR: CengizSezgin, Mevlüt, Furkan, Bedirhan, Emir, Mehmet, Buğra (Dk. 78 Alimi), Tolga, İbrahim Halil (Dk. 75 Sholaja), Onur (Dk. 64 Furgan)
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: GökhanGökay, Onur, Halilovic (Dk. 68 Rahmi), Orhan, Rayos Serna, İshak (Dk. 46 Abdurrahim), Selçuk (Dk.57 Aygün), Torje (Dk.57 Landel), Rodriguez (Dk.75 Mehmet Yiğit), Pote
SARI KARTLAR: Mevlüt, Sezgin (Eskişehirspor) Mehmet (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
GOLLER: Dk.7 İbrahim Halil, Dk.49 Bedirhan (P) (Eskişehirspor) Dk.31 Franck Pote (Royal Hastanesi Bandırmaspor)TFF 1´inci Lig´in 22´nci haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor´u 2-1 yenerek 34 hafta sonra ilk galibiyetini aldı. Eskişehirspor, son olarak geçen sezonun 21´nci haftasında Altınordu´yu 3-0 mağlup etmişti.
7´nci dakikada ceza sahasında topla buluşan İbrahim Halil´in düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
31´inci dakikada Halilovic´in ceza sahasına ortasına altı pas üzerinden ayak koyan Franck Pote topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
49´uncu dakikada ceza sahasında İbrahim Halil´in düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Bedirhan gole çevirdi: 2-1.
63´üncü dakikada Rayos Serna´nın kornerden ortasında, altı pas üzerinde Doğan Can´ın kafa vuruşunda top üst direkten döndü.
84´üncü dakika kontra atakta kaleci ile karşı karşıya kalan Sholaja pozisyondan yaralanamadı.
86´ncı dakika Franck Pota açılan ortayı ceza sahası çizgisi üzerinde göğsüyle indirdikten sonra sert vurdu. Top kaleci Cengiz´den döndü.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN
2021-02-19 18:08:10
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