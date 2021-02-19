Erkan Sözeri: “Mücadele, oyun ve performansın hiçbir yere koyulacak tarafı yok”

Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Eskişehirspor maçının ardından, “Oyuncularımı bugüne kadar hep savundum hep arkalarında durdum. Kötü de oynadılar, mağlubiyet de aldılar ama bugünkü kadar beni üzen bir performans olmadı” dedi.

Bandırmaspor, TFF 1. Lig’in 22. haftasında deplasmanda Eskişehirspor’a 21 mağlup oldu. Mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Erkan Sözeri, “Aslında çok yorum yapılacak bir maç değil bizim açımızdan. Eskişehirspor’u tebrik ediyorum. Bu genç oyuncular koşup mücadele ettiler. Kendi hatalarımızdan verdiğimiz pozisyonlarla golleri buldular ve kazandılar. İlk galibiyetlerini aldılar. Benim takımıma gelince, fazla söylenecek bir şey yok. Yorum yapmaya gerek yok. Sadece şunu söyleyebilirim bir haftadır ben oyuncularıma böyle maçların tarihte olduğunu, hayal kırıklığı oluşturduğu altını çizerek söylüyorum. Eskişehirspor takımını küçümsemek için değil. Bugüne kadar galibiyet alamamış demek ki geçlerle mütevazı bir şekilde, kendince mücadele eden bir takım. Maç seçme lüksümüz yok. Tuzlaspor, Alay, Ümraniye ve İstanbulspor gibi takımları yendik. Bu gibi hedefe oynayan sistemli takımları yeniyoruz. Böyle maçları kaybediyorsak motivasyon ve konsantrasyon eksikliği vardır" diye konuştu.



“Maçın hakemleri zaten bu maçın altında kaldılar”

Oyuncuların performansı hakkında konuşan Erkan Sözeri, “Oyun performansının hiçbir yere koyulacak tarafı yok. Bu maçın bana göre en kötü tarafı bize yakışmadı. Mücadele, oyun ve performansın hiçbir yere koyulacak tarafı yok. Çok üzgünüm. Oyuncularıma hiçbir şey söylemeye gerek duymadım. Bir takım bu kadar sahada kötü olabilir. Bundan ders çıkarmak lazım. 3 gün sonra Keçiörengücü ile zorlu bir maç var. Tekrar toparlanacağız ama ne zaman playoff için eşik atlama maçına gelsek böyle bir sorun yaşıyoruz. Maç seçiyoruz bu da tarihte yerin alacaktır. Her zaman örnek gösterilecektir. Çok üzgünüz. Camiamız kusura bakmasın. Bunu telafi etme yoluna gideceğiz. Oyuncularımı bugüne kadar hep savundum, hep arkalarında durdum. Kötü de oynadılar, mağlubiyet de aldılar ama bugünkü kadar beni üzen bir performans olmadı. Hakemler hakkında çok konuşmam ama maçın hakemleri zaten bu maçın altında kaldılar. Üstüne de çıkacak kapasiteleri yoktu. Ama biz o kadar kötüydük ki hakemlere laf söylemeye hakkımız yok. Bu maçı hakeme bağlamak bana göre acizliktir. Çünkü biz sahada hiçbir şey yapmadık” ifadelerini kullandı.

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