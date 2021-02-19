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Eskişehirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının ardından

DHA

Eskişehirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının ardından


Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)Eskişehirspor, TFF 1´inci Lig´in 22´nci haftasında evinde konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor´u 2-1 yenerek 34 hafta sonra ilk kez galibiyet kazandı. Maçın ardından her iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.
Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, 34 hafta sonra gelen galibiyetin kendisini onurlandığını söyledi. Bugünkü karşılaşmayı önde oynayarak ve baskı kurarak kazandıklarını ifade eden Seçsev, "34 haftalık kazanamamanın ve bugün kazanarak son vermek bizi onurlandırdı. Ama bunun devam etmesi için genç futbolcularımın saha içerisinde ne kadar inandıkları zaman neler yapabilecekleri, neyi ön plana çıkartırsak bununla beraber saha içerisinde zaten mücadele ediyorlardı. Sadece kendilerine özgüveni aşılamaktı, bunu başardık. Bugün çoğu takımlarda çift santrafor oynamanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Biz bunu başardık. Bunun sonucunda da galip gelmemiz tabi ki ayrı bakılacak bir olay. Ben futbolcularımın hepsini kutluyorum. Bu çocuklar zaten mücadele ediyorlardı. Sadece geride oynayıp, oyunu kabul etmeyi alışmalarından dolayı kendilerine olan özgüvenlerini kaybetmişlerdi. Biz bugün önde oynayarak, önde baskı yaparak bunu sonlandırmak istedik. Bunu her geçen gün arttırarak devam etmelerini inşallah sağlayacağız. O yüzden hepsini tekrar kutluyorum" dedi.
Maçta 1 gol atıp, penaltı kazanan İbrahim Halil Öner ile 17 yaşında ilk maçına çıkarak kritik kurtarışlar yapan Cengiz Alp Köseer´i ayrıca kutlayan Seçsev şunları söyledi:
"İki futbolcuma öncelik tanımak zorundayım. İbrahim Halil bu takımda epey süre alan oyuncularımızdan biri ve bugün hem gol attı hem de penaltı yaptırarak ön plana çıktı. İlk defa oynayan kalecimiz Cengiz Alp 17 yaşında o da Pote ile karşılaştığında bir top çıkardı. Bu topun çıkması oyunun gidişatında bizim için çok etkendi. Onunda kendine karşı güveni arttı. Bu güveni de sağladığı için ikisi de ayrıca teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıyla artık inşallah mücadelenin üst düzey verildiği zaman neler gerçekleşebileceğinizi bizlere ve herkese gösterdiler. Onları tebrik ediyorum"
ERKAN SÖZERİ: BİZE YAKIŞMADI
Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise kendi hatalarından goller yedikleri için maçı kaybettiklerini söyledii. Takımda motivasyon ve konsantrasyon eksikliği olduğunu anlatan Sözeri, "Aslında çok yorum yapılacak bir maç değil bizim açımızdan. Sadece Eskişehirspor´u öncelikli olarak tebrik ediyorum. Bu genç oyuncular koştular, mücadele ettiler. Kendi hatalarımızla verdiğimiz pozisyonlarda golleri de buldular ve kazandılar. İlk galibiyetlerini aldılar tebrik ediyorum. Benim takımıma gelince fazla söylenecek bir şey yok. Neyi anlatayım? Yorum yapmaya gerek yok, sadece şunu söyleyebilirim. Bir haftadır ben, böyle maçların tarihte olduğunu, hayal kırıklığı yarattığını ki altını çizerek söylüyorum. Eskişehirspor takımını küçümsemek için değil, bugüne kadar galibiyet alamamış demek ki gençlerle mütevazi bir şekilde kendi halinde mücadele eden bir takım. Maç seçme lüksümüz yok. Biz Tuzlaspor´u Tuzla da yendik. Altay´ı yendik, Ümraniye´yi yendik, İstanbulspor´u yendik. Bu gibi hedefe oynayan sistemli takımları yeniyoruz. Böyle maçlarda puan kaybediyorsak, burada tamamen motivasyon ve konsantrasyon eksikliği vardır. Ama bu maçın bana göre en kötü tarafı bize yakışmadı. Yaptığımız mücadele, oynadığımız oyun, performans, ne derseniz deyin. Hiçbir yere koyulacak tarafı yok" şeklinde konuştu.
"ÇOK ÜZGÜNÜM"
Maçı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını kaydeden Erkan Sözeri şunları söyledi:
"Çok üzgünüm, aslında oyuncularıma da hiçbir şey söylemedim. Söylemeye gerekte duymadım. Bir takım bu kadar sahada kötü olabilir. Bir takıma bu kötü mücadelesinden, oyunundan bir şey söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. Buradan da ders çıkartmak lazım. Üç gün sonra Keçiörengücü ile zorlu bir maç var. Tekrar toparlanacağız ama ne zaman play-off için bir eşik atlama maçına gelsek hep böyle sıkıntı yaşıyoruz. Maç seçiyoruz bu da tarihte yerini alacaktır. Her zaman örnek gösterilecektir. Dolayısıyla çok üzgünüz, camiamız kusura bakmasın. Bandırmaspor camiası, yönetimimiz, başkanımız kusura bakmasın. Biz bunu tekrar bugüne kadar nasıl mücadele ettiysek telafi etme yoluna gideceğiz. Ama şu da beni çok üzüyor. Oyuncularımı bugüne kadar hep savundum. Hep arkasında, yanında durdum. Kötü de oynadılar, mağlup da oldular ama bugünkü kadar beni böyle üzen bir performans sergilemediler. Ben hakemlerle ilgili çok konuşan biri değilim ama maçın hakemleri, bu maçın altında kaldılar. Üstüne de çıkacak kapasiteleri de yoktu. Ama biz o kadar kötüydük ki hakemlere laf söylemeye hakkımız yok. Bu maçı hakeme bağlamak bence acizliktir. Çünkü biz sahada hiçbir şey yapmadık"
GALİBİYETİ ÇİFTETELLİ İLE KUTLADILAR
Eskişehirspor, 34 hafta sonra gelen galibiyeti statta çalan çiftetelli oyun havası ile kutladı. Futbolcular ise 7 dakika uzayan maçın bitiminde statta ve soyunma odasında büyük sevinç yaşadı.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN
2021-02-19 19:47:15

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