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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turizmcilerden Başkan Ataç’a teşekkür

İHA

Turizmcilerden Başkan Ataç’a teşekkür

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı ziyaret eden Eskişehir Skal Kulübü Başkanı Hakkı Gök, pandemi döneminde turizm çalışanlarına verdiği desteklerden ötürü teşekkürlerini iletti.
Başkan Ataç, Eskişehir Skal Kulübü Başkanı Hakkı Gök ve kulübün yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Ziyarette Gök, Başkan Ataç’a pandemi döneminde turizm işletmelerinin çalışanlarına verdiği alışveriş çeki desteği için teşekkür ederek, “Pandemi döneminde Tepebaşı Belediyesi olarak zor bir dönemden geçen turizm işletmelerimizin çalışanlarına vermiş olduğunuz destekten dolayı şükranlarımızı sunarız” dedi.
Başkan Ataç da kötü giden ekonominin pandemi şartları ile iyice ağırlaştığını, bu zorlukların da birlik ve beraberlik ile aşılması için elinden geleni yapmaya devam edeceğini kaydetti. Ziyarette Gök ve beraberindekiler Başkan Ataç’a plaket ve çiçek takdim etti.

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