Su kanalının donması sonucu çöpler yüzeye çıktı Suyla beraber kanaldaki pislikler de dondu

13 şehidin katili işte o alçak!

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Yeşiltepe mahallesinde bulunan sulama kanalı soğuk havaların etkisiyle buz tutarken, kanalın içerisinde yer alan çöpler ise gün yüzüne çıktı.

Eskişehir’de bulunan bir sulama kanalı, hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksilere düşesiyle beraber buz tuttu. Buzlanmanın etkisiyle kanal içerisinde yer alan çöpler suyla beraber donarken, ortaya çıkan çirkin görüntüler ise dikkatlerden kaçmadı. Alkol şişeleri, plastik poşetler, araç lastikleri ve çeşitli atıkların yer aldığı kanalda, su seviyesinin düşük olması göze çarptı. Kanalın bittiği alanda ise adeta çöp dağının oluşması görenleri hayrete düşürdü. Öte yandan, kanalın çevresinde yaşayan vatandaşların temizlenmesi konusunda yetkililerden yardım beklediği öğrenildi.

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