Beylikova projeleri konuşuldu

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ile Beylikova Belediyesi Başkanı Özkan Alp Beylikova’da gerçekleştirilecek projeler hakkında görüştü.

Yapılan görüşmede 2021 yılı Millet Bahçeleri yapım çalışmaları, Kapalı Pazar ve Gençlik Merkezi İnşaat Çalışmaları, Sentetik Çim Futbol Sahası yapım çalışmaları, Beylikova Su Depolama Tesisi 2. ve 3. Etap Cazibeli Sulama Sistemi ihale çalışmaları ve Bir Megavatlık Güneş Enerji Elektrik Tesisi ihale süreçleri değerlendirildi.

Görüşme sonrası Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, “Bizden desteğini hiç esirgemeyen Eskişehir AK Parti Milletvekilimiz Sayın Prof. Dr. Emine Nur Günay’a teşekkür ederim’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.