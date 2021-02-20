Eskişehirspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Eskişehirspor, TFF 1. Lig’in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde Teknik Direktör Cengiz Seçsev yönetiminde yapılan antrenmanda; Bandırmaspor maçında forma giyen oyuncular ısınma ve koşu çalışmaları Gerçekleştirdi. Görev almayan diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve koordinasyon çalıştı.

34 maç sonra gelen Bandırmaspor galibiyetinin ardından siyahkırmızılı ekip, gözünü Samsunspor maçına dikti.

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