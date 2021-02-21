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DHA

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Eskişehir' de İlkayEmel Tokkal çifti  ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk' un evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili katil zanlısının eski ortağı Mehmet Şerif Boğa(33 ) olduğunun  tespit edildiği bildirildi. Katil zanlısının,  aralarında eşinin de olduğu 8 şüpheliyle birlikte adliyeye sevkedileceği belirtildi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Eskişehir
2021-02-21 10:28:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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