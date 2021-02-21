"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Eskişehir' de İlkayEmel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk' un evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili katil zanlısının eski ortağı Mehmet Şerif Boğa(33 ) olduğunun tespit edildiği bildirildi. Katil zanlısının, aralarında eşinin de olduğu 8 şüpheliyle birlikte adliyeye sevkedileceği belirtildi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Eskişehir

2021-02-21 10:28:00



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