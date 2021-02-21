Küçük Doruk'u annesinin kucağında bıçaklamış Vahşi cinayette kan donduran detaylar 4 yaşındaki çocuğu annesinin kucağında bıçaklamış Polis ekiplerine kendi ihbarda bulunmuş, çilingirle eve gitmiş

Eskişehir’de anne, baba ve çocuklarını öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli eski ortağın, öldürülen Emel Tokkal’ın İzmir’de üniversite okuyan kızının aileye ulaşamadığından dolayı kendisini aradığı, şüphelinin ise olaydan habersiz gibi yanına çilingir alarak eve gittiği öğrenildi.

Eskişehir’de 6 gün önce anne Emel Tokkal, baba İlkay Tokkal ve çocukları Doruk Tokkal öldürülmüştü. Olay sonrasında polis ekipleri inceledikleri güvenlik kameraları sonrasında şüpheliyi tespit etti. İlkay Tokkal’ın eski ortağı olduğu öğrenilen şüpheli Mehmet Şerif Boğa ile ilgili çıkan ayrıntılar ise kanları dondurdu.



Kapının açılması için çilingirle gitmiş

Olayın ortaya çıktığı gün öldürülen Emel Tokkal’ın İzmir’de üniversite okuyan kızı Beyzanur Kayaalp'in aileden haber alamadığından dolayı şüpheli Mehmet Şerif Boğa’yı aradığı öğrenildi. Cinayetleri işlediği ileri sürülen Boğa ise, yanına çilingir alarak olay yerine gitti. Burada çilingirin polisin gelmesi durumunda kapıyı açacağını söylemesi üzerine şüpheli Mehmet Şerif Boğa, Emel Tokkal’ın kızı ile irtibata geçti. Kızın polisi araması üzerine olay yerine gelen ekiplerin kapıyı açmasının ardından cinayetler ortaya çıktı.



Olay günü basın mensuplarının önünde gözaltına alındı

Yaşanan vahşi olayın ortaya çıkmasının ardından binanın altına indirilen şüpheli Mehmet Şerif Boğa, burada gözyaşlarına hakim olamamış, polis ekipleri tarafından teselli edilmişti. Ardından ekipler tarafından olay günü gözaltına alınma anı basın mensuplarının kameralarına yansıdı.



Küçük çocuğu annesinin kucağında bıçaklamış

Olayda adliyeye şüphelilerin sevk olmasının ardından detaylar da ortaya çıktı. Şüphelinin olayda ilk olarak babayı boğazından bıçakladıktan sonra salona giderek anneyi bıçaklamaya çalıştığı iddia edildi. Bu sırada annesinin kucağında olan Doruk’a gelen bıçak darbesiyle yere yığılan anne ve çocuğu bıçaklamaya devam etmiş.



12 kişinin ifadesi alındı

Olayla ilgili şehir merkezinde bulunan yaklaşık 400 kamera, kurulan özel ekip tarafından incelendi. Bu incelemeler sonrasında elde edilen delillerle 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden eski ortağı 29 yaşındaki Mehmet Şerif Boğa'nın alacak verecek meselesi yüzünden olayı yapma ihtimali üzerine yoğunlaşan ekipler sonuca ulaştı.

Olayda kullandığı maske, eldiven evinin yakınında boş arazide bulunurken, olay günü belirtilen taksi ile evinin yakınlarına kadar giden cinayet şüphelisi Mehmet Şerif Boğa'ya ait oturduğu evin bodrumda kanlı çorap ve olay günü giydiği ayakkabılar bulundu. Şüpheli ile ilgili toplanan delillerin materyallerin ise biyolojik tespiti için Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildiği öğrenildi.

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