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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kurt’tan müzisyenlere destek

İHA

Başkan Kurt’tan müzisyenlere destek

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, korona virüs pandemisi nedeniyle zor durumda kalanlara destek olmaya devam ediyor.
Esnaf ile sık sık bir araya gelen Başkan Kurt, onların sorunlarını ve çözüm önerilerini dinleyerek notlar alıyor. Odunpazarı Belediyesi’nin sosyal yardım modeli olan ve bugüne kadar binlerce ihtiyaç sahibinin yardımına koşan Halk Market’in kapılarını Odunpazarı esnafına açan Başkan Kurt, Esnaf Kart dağıtarak onların Halk Market’ten faydalanmalarını sağladı. Başkan Kurt, son olarak aylardır çalışamayan müzisyenlere destek vermek için düzenlenen “Her Ev Bir Sahne” projesine destek verdi.
Gelir elde edemeyen müzisyenler için başlatılan "Her Ev Bir Sahne" projesinde Türkiye’nin dört bir yanından 240 müzisyen 10 gün boyunca evlerinden 24 saat kesintisiz canlı konserler gerçekleştirecek. 28 Şubat tarihine kadar yapılması planlanan konserlerin bilet satışlarından elde edilecek gelir, katılımcı müzisyenlere eşit olarak paylaştırılacak. Moğollar, Manga, Gazapizm, Flört, Buray ve Gripin’in de aralarında olduğu birçok sanatçının destek verdiği projeye Başkan Kurt da aldığı 100 bilet ile destek verdi. Sosyal medya üzerinden dayanışma çağrısı yapan Başkan Kurt, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Kadıköy Belediyesi’ne de “Her Ev Bir Sahne” projesine destek vermeleri için çağrıda bulundu. Paylaşımın ardından CHP’li belediyeler dayanışma zinciri başlattı. Başkan Kurt’un çağrısı ile projeye Odabaşı’ndan sonra Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ da destek verdi.
Müzisyenler, “Her Ev Bir Sahne” projesine verdiği desteklerden ötürü Başkan Kurt’a teşekkür ettiler.

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