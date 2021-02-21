Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Eskişehir’de gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sokak satıcılarının yakalanması ve ilimize il dışından getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlar kapsamda ilimizde uyuşturucu maddenin satılarak yayılmasına engel olmak üzere 19 ve 20 Şubat tarihlerin 2 ayrı çalışma yapılarak 3 şahsa müdahale edildi. Yapılan çalışmalardaki aramalarda; 437,84 gram metamfetamin, 4,81 gram bonzai, 63 adet aentetik ecza hapı ele geçirildi.

Yakalanan bir şüpheliye ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak’ suçundan işlem başlatılırken, 2 şüpheli şahsa da ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan S.O. ve D.D., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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