Ormanspor şampiyonluk yolunda bir engeli daha geçti

Türkiye Hentbol Erkekler 1. Lig temsilcisi Eskişehir Ormanspor, 27 günlük aradan sonra ilk maçında Bahçelievler Belediyespor'u 3625 yendi.
Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın saha hakemliğini Kamil Küçükyılmaz ve Mehmet Orakçı, masa hakemliğini Onur Taşkaya ile Erol Sezer yaptı, gözlemciliğini ise Abdullah Ulukuş üstlendi.
Maça konuk takım başladı. İlk yarının son dakikasında Ormanspor Antrenörü M. Fatih Işık bir mola aldı. Molanın ardından top çeviren Ormanspor son 5 saniye kala Kasım ile bir gol daha kazandı ve ilk yarı 1913 sona erdi.
Maçın son atağını Onur ile Bahçelievler ekibi yaptı, kaleciyi tek başına yakalayan Onur son golü attı ve karşılaşma 3625 Eskişehir Ormanspor'un galibiyeti ile sona erdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.