Eskişehir'deki vahşette o cani ve 3 akrabası tutuklandı

Eskişehir’de geçtiğimiz pazartesi günü evlerinde ölü bulunan anne, baba ve çocuğunu öldürdüğü iddia edilen eski ortağı ile 3 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de 5 gün önce Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi'nde bulunan evlerinde İlkay Tokkal, Emel Tokkal ve çocukları Doruk Tokkal'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili polis ekipleri çalışma başlatmıştı. Olayla ilgili ilk gün 3 olan gözaltı sayısı, daha sonra 9'a yükselmişti. Apartman girişindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, ağzında maske ve başında şapka olan eldivenli bir kişinin olayın gerçekleştiği zamana yakın saatte bir poşetle binadan ayrıldığını tespit etmişti. Yaklaşık bir haftadır ekiplerin hummalı çalışması sonuç verdi ve cinayet zanlısı yakalandı. Katil zanlısı İlkay Tokkal’ın eski ortağı Mehmet Şerif Boğa ve beraberindeki 8 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerden İlker K., Hediye B., Abdullah Y., Azad B., çıkarıldıkları savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Öte yandan, tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen eski ortak Mehmet Şerif Boğa, ‘Canavarca hisle birden fazla kişiyi kasten öldürmek’ suçundan, yeğeni Hakkı B., akrabası Fesih Y. ve dayısı Zeki O. ise irtibatlı olduğundan dolayı tutuklandı. Şüphelilerden Tırhan B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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