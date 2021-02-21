flaş(yeniden)

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Eskişehir´de Tokkal çifti ile 4 yaşındaki Ali Doruk´un katil zanlısı olarak adliyeye sevk edilen evli ve 2 çocuk babası Mehmet Şerif Boğa, yeğeni Hakkı Boğa, akrabası Fesih Yiğit ile dayısı Zeki Oğuz sevk edildikleri mahkemede tutuklandılar. Katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa'nın canavarca hisle kasten adam öldürmek suçundan tutuklandığı bildirildi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Eskişehir

2021-02-21 16:16:52



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