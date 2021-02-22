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Güzel bir gülüş için Dermal dolgu ve Botoks Özel Ümit Tıp Merkezi Diş Hekimi Elif Gizem Işık: "Dermal Dolgu ve Botoks diş tedavileriyle birlikte çevre dokuların da gençleştirilip desteklenmesi amacıyla uygulanır"

İHA

Güzel bir gülüş için Dermal dolgu ve Botoks Özel Ümit Tıp Merkezi Diş Hekimi Elif Gizem Işık: "Dermal Dolgu ve Botoks diş tedavileriyle birlikte çevre dokuların da gençleştirilip desteklenmesi amacıyla uygulanır"

Özel Ümit Tıp Merkezi Diş Hekimi Elif Gizem Işık, Dermal Dolgu ve Botoks uygulamaları hakkında bilgi verdi.
Dermal Dolgu ve Botoks’un diş tedavileriyle birlikte çevre dokuların da gençleştirilip desteklenmesi amacıyla uygulandığını aktaran Diş Hekimi Elif Gizem Işık, “Botoks ince kırışıklıkları gidermek ve tedavi amacıyla kullanılırken, dolgu derin çizgilerde ve hacim vermek için kullanılır” dedi.
Dermal dolgunun içeriğinde; yaygın olarak hyalüronik asit bulunduğunu ifade eden Diş Hekimi Işık, "Hyalüronik asit ciltteki suyu tutarak bulunduğu bölgeye hacim verir. Diş Hekimliği alanında Dermal Dolgu hastanın gülüş hattını düzenlemek amacıyla dudağa hacim verme işleminde, nazolabial çizgilerin doldurulmasında, burun dudak arasında dudak çene arasında oluşan çizgilerde ve çene ucunda kullanılabiliyor” dedi.
Dermal dolgunun ve botoksun; tecrübeli bir hekim tarafından uygun bölgeye, doğru dozda uyguladığında herhangi bir yan etkisi oluşmasının çok olanaklı olmadığını belirten Diş Hekimi Işık, “Dermal Dolgu ve Botoks; gebelere, emziren annelere, uygulama bölgesinde aktif enfeksiyonu bulunanlara, sinir kas hastalıkları olanlara, kan sulandırıcı ilaç kullananlara, otoimmün rahatsızlığı olanlara, alerjik kişilere uygulanmaz. Bunun dışında 18 yaşından sonra tüm sağlıklı bireylere uygulanabilir. Dolgunun 6 ile 12 ay arasında kalıcılığı vardır” diye konuştu.

"Diş sıkma tedavisinde botoks"
Diş hekimliğinde Botoks’un; güzel bir gülüş dizayn etmek için dudak üstü kırışıklıklarda, yaşla birlikte ağız kenarlarında oluşan sarkmalarda, diş eti gülümsemesi tedavisinde, diş sıkma ve gıcırdatma problemlerinde kullanıldığını ifade eden Diş Hekimi Elif Gizem Işık, “Botoks kas dokusu içine uygulanan bir tedavidir; kaslara zarar verilmez, sadece sinirin kası daha az uyarması sağlanır. Botoks’un kalıcılığı 46 ay arasıdır” dedi. Diş hekimliğinde Botoks’un en çok diş sıkma ve gıcırdatma probleminde kullanıldığını belirten Diş Hekimi Işık, “Çiğneme kasları içine botoks enjekte ederek kasılmayı azaltıyoruz, böylece kişi stres anında dişlerini çok fazla sıkamıyor. Çene hareketlerini kısıtlamadan kasılmaları rahatlatıp spazmları ortadan kaldırmış oluyoruz. Botoks ağrılı bir işlem değil, çok ince iğnelerle uygulanan ve kısa süren bir işlemdir” şeklinde konuştu.

"Uygulama öncesi ve sonrası"
Diş Hekimi Elif Gizem Işık, Dermal Dolgu ve Botoks uygulaması öncesinde ve sonrasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle açıkladı: “Uygulamalardan 1 gün önce alkol alımı bırakılmalı, kan sulandırıcı kullanılıyorsa doktor kontrolünde bırakılmalı, hasta uygulamaya makyajsız bir şekilde gelmelidir. Uygulama sonrasında hasta 4 saat boyunca yatmamalı, ani hareketlerden kaçınmalı, 1 gün süreyle spor yapmamalı, devamlı kullandığı ilaçları doktoruna danışarak kullanmalıdır. Uygulama yapılan alana ilk zamanlarda çok sıcak ve soğuk şeyler değdirilmemeli, buraya masaj yapılmamalı, makyaj ve cilt bakımı yapılmamalı, krem sürülmemeli, dokunulmamalı, basınç uygulanmamalıdır. İşlem sonrası hastalarımıza ödemi arttırma riskine karşı banyo, hamam ve sauna gibi sıcak ortamları önermiyoruz.”

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