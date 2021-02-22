Replika saatler tamircilere yaradı Saat tamircisi Mehmet Salih Topal: "Sahte saatlerden nedeniyle kazançları yüzde 60 arttı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Replika saatler tamircilere yaradı Saat tamircisi Mehmet Salih Topal: "Sahte saatlerden nedeniyle kazançları yüzde 60 arttı"

İHA

Replika saatler tamircilere yaradı Saat tamircisi Mehmet Salih Topal: "Sahte saatlerden nedeniyle kazançları yüzde 60 arttı"

Vatandaşların internet üzerinden alışveriş yapmalarının arttığı bu zamanda alınan kol saatlerinin hızlı şekilde arıza yapması tamircilerin işine yaradı.

İnternet aracılığıyla satılan replika ve merdiven altında markaları taklit ederek yapılan saatler, salgın döneminde saat tamircilerin yüzünü güldürüyor. Covid19 döneminde bazı vatandaşlar dışarıya çıkmadan internet üzerinden kol veya duvar saatleri satın alıyor. Repliklası görüp orijinal olduğu düşünerek ya da replikasından da daha kötü durumda olan sorunlu saatlerle vatandaşlar dolandırılabiliyor. İnsanlar saati aldıktan kısa bir süre sonra o saatin pili bitiyor, makinesi bozuluyor gibi birçok sorunla karşı karşıya gelebiliyor. Daha sonra vatandaşlar o saatin tamiri için yine tamirciler akın ederken bu durum onları ek kazanç getiriyor.
Eskişehir’de yaklaşık 44 yıldır saatçilik yapan Mehmet Salih Topal, pandemi döneminde tamircilik sektörüne olan zorunlu ilgilisini anlattı. Ayrıca Topal, internetten saat alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğinden de söz etti.

"Sahte saatlerden nedeniyle kazançları yüzde 60 arttı"
Mehmet Salih Topal konu ile ilgili detaylı konuştu. Saatçi Topal, “Bütün ekonomik değerlerimiz, özellikle satış adetlerimiz pandemi döneminde düşüş gösterdi. Bu süreçte yüz yüze gidip görerek alışveriş alışkanlığız değişti. Yerine internet üzerinden alışveriş alışkanlığı hayatımızda yoğunluk gösterdi. Ancak bu internet alışverişine bağlı olarak alınan saatlerde çoğu kişinin şikâyetçi olduğunu gördüm. Saati aldıktan kısa bir süre sonra ya pili bitmiş, ya çalışmıyor ya da başka bir sorun meydana geldi. Dolayısıyla salgın döneminde internetten aldıkları saatleri daha sonra şikâyete sebep olurken bu durum bize ekmek kazandırdı. Yeni saatlerin satışından bir düşüş görsek bile yanında tamir ettiğimiz için kazancımızda Allah şükür pek bir olumsuz etki olmadı. Bu durumda tamire olan ilgi önceden diyelim günde 10 kişi geliyorsa şu pandemi de tamirata gelen insan sayısı en az 16, yani yüzde 60 gibi bir yükseliş oldu” diye konuştu.

"Her marka saat iyi olacak anlamına gelmiyor"
Mehmet Salih Topal, internet üzerinden saat satın alırken dikkat edilmesi gereken noktalara değindi. Topal, “İnternetten alınan her marka saatleri iyi olacağı anlamına gelmiyor. İnternet siteler vatandaşlara hizmet ediyor tabi. Ancak oradan bir saat almadan önce kesinlikle hangi siteden, hangi markanın ürünü aldığı kesinlikle seçmek ve araştırmalı. Yoksa çoğu zaman iadesi olmaya biliyor. Tamire bir çare olmayanlar da var. Çünkü parça yapıştırma saati, plastik, iki tarafı yapışık saatiler var. Bu saatler bozulsa bile söküp tamir ettiremezsiniz. ‘Sorununu test edeyim’ veya ‘içindeki parçalarını başka bir saate kullanırım’ derseniz, ancak o saatleri sökemezsiniz. Yani aldınız, kaç günde bozuldu ve atmak dışında başka her hangi bir işinize yaramayacaktır. Aynı zamanda bilinen hemen hemen her markaların replikası bulunuyor. Dolaysıyla internetten saat alırken insanlar çok para harcayıp da orijinal bildiği saati aldığı düşünürken bu şekilde dolandırabiliyor. Bu ürünleri elinize aldığı zaman çok titizlikle bakmalı. Mesela adamlar bir veya iki tane harfi değiştirerek, insanların anlamasında güçlük çeken yazı şekliyle orijinal gibi bir algı oluşturarak satanlar oluyor. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ben sadece şunu şöyleyim; vatandaşlar internetten saat alırken bir bedel ödüyorlar ya bu parayı çöpe atmasınlar. Bütün bu durumlar göz önünde bulunarak bu karara bağlanabilir ki; en iyisi yüz yüze alışveriş, ama internetten alırken bu söz ettiğim özellikler hakkında kesin bilgi edinerek saat alınmalı” dedi.

“Görünüşü pırıl pırıl diye saat alınmaz”
Saat satın alırken görünüşünden daha çok özelliklerin dikkat edilmesi gerektiği belirten Topal anlatımına şöyle devam etti:
“Markasını ve makine durumunu bildikleri ve güvendikleri ürününler tercih etmeli. Bizim insanlarımız genelde şekle ve renge bakıyor. Saatin görünüşü çok pırıl pırıl ise bunu çok iyi olduğu düşünebiliyor insanlarımız. Ama asla böyle bir şey değil. Aldığınız ürün elinize alıp kullandıktan sonra rengi kısa sürede değişmeyecek. Suyu geçirmeyecek. Arızalandığı zaman da tamir edilebilir nitelikte olacak. Tamir edilemiyorsa, tamir servisi size verilmiyorsa o ürün asla almamalı. Bunlar sadece vatandaşların ekonomiye zarardır. Dolaysıyla görünüşü pırıl pırıl diye saat alınmaz. Özelliklere bakılmalı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güzel bir gülüş için Dermal dolgu ve Botoks Özel Ümit Tıp Merkezi Diş Hekimi Elif Gizem Işık: "Dermal Dolgu ve Botoks diş tedavileriyle birlikte çevre dokuların da gençleştirilip desteklenmesi amacıyla uygulanır"
YEREL HABERLER Güzel bir gülüş için Dermal dolgu ve Botoks Özel Ümit ...
Egzoz parçalarından yapılan figürler görenleri gülümsetiyor Hurdalardan tasarlanan insan figürüne maske taktı Egzoz tamircisi Fatih Kuyukazan: “Maskesiz vatandaşlar onu görünce maske taktı”
YEREL HABERLER Egzoz parçalarından yapılan figürler görenleri ...
Katledilen baba ile oğlun son görüntüleri yürekleri dağladı Baba ve oğlunun ölmeden önceki neşeli anları
YEREL HABERLER Katledilen baba ile oğlun son görüntüleri yürekleri ...
Hüsnü Arkan, Kent&Kültür Söyleşileri'ne katıldı
YEREL HABERLER Hüsnü Arkan, Kent&Kültür Söyleşileri'ne katıldı
"Kardeşim" dediği şahıs ailesinin ve kendisinin katili oldu Eskişehir’de 4 yaşındaki çocukları ile birlikte bıçaklanarak öldürülen ailenin katil zanlısı ile birlikte çekildiği fotoğraf ortaya çıktı
YEREL HABERLER "Kardeşim" dediği şahıs ailesinin ve kendisinin ...
Eskişehir'deki aile katliamında katil zanlısı eski ortak çıktı (3)
YEREL HABERLER Eskişehir'deki aile katliamında katil zanlısı eski ...
flaş(yeniden)
YEREL HABERLER flaş(yeniden)
Eskişehir'deki vahşette o cani ve 3 akrabası tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'deki vahşette o cani ve 3 akrabası ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Ormanspor şampiyonluk yolunda bir engeli daha geçti
YEREL HABERLER Ormanspor şampiyonluk yolunda bir engeli daha geçti
Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
İYİ Parti’den BAKSAN projesine destek
YEREL HABERLER İYİ Parti’den BAKSAN projesine destek
Başkan Kurt’tan müzisyenlere destek
YEREL HABERLER Başkan Kurt’tan müzisyenlere destek
Açıköğretim Sistemi Bilişim Topluluğu'nun son etkinliğinde “Dijital Dönüşüm” ele alındı
YEREL HABERLER Açıköğretim Sistemi Bilişim Topluluğu'nun son ...
Hobi bahçeleri için kura çekilişi yapılacak
YEREL HABERLER Hobi bahçeleri için kura çekilişi yapılacak
Havacılık motorları teknolojisinde bir ilk Türkiye’nin ilk milli helikopter motorunda kullanılacak soğutmalı ve soğutmasız türbin kanatçıkları, üretimi tamamlanarak TEI’ye teslim edildi
YEREL HABERLER Havacılık motorları teknolojisinde bir ...
Eskişehir'deki aile katliamında katil zanlısı eski ortak çıktı (2)
YEREL HABERLER Eskişehir'deki aile katliamında katil zanlısı eski ...
Küçük Doruk'u annesinin kucağında bıçaklamış Vahşi cinayette kan donduran detaylar 4 yaşındaki çocuğu annesinin kucağında bıçaklamış Polis ekiplerine kendi ihbarda bulunmuş, çilingirle eve gitmiş
YEREL HABERLER Küçük Doruk'u annesinin kucağında bıçaklamış Vahşi ...
Eskişehir’de 3 kişilik aileyi öldüren zanlı ile 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Eskişehir’de 3 kişilik aileyi öldüren zanlı ile 8 ...
Eskişehir'deki aile katliamında katil zanlısı eski ortak çıktı
YEREL HABERLER Eskişehir'deki aile katliamında katil zanlısı eski ...
Tokkal ailesini katil zanlısı eski ortak yakalandı Eskişehir'de Tokkal çifti ve 4 yaşındaki çocuklarının bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili aranan şahıs yakalandı Öldürülen şahsın eski ortağı olan katil zanlısı ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi.
YEREL HABERLER Tokkal ailesini katil zanlısı eski ortak ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Eskişehir'de İlkay Tokkal, Emel Tokkal ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk Tokkal’ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İlkay Tokkal'ın eski ortağı da bulunuyor.
YEREL HABERLER Eskişehir'de İlkay Tokkal, Emel Tokkal ve 4 yaşındaki ...
Bibliyofil’de bu haftaki konu Mezopotamya Mitolojisi
YEREL HABERLER Bibliyofil’de bu haftaki konu Mezopotamya Mitolojisi