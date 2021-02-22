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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir’in toprağı Karşıyaka ve Bodrum’da şekilleniyor

İHA

Eskişehir’in toprağı Karşıyaka ve Bodrum’da şekilleniyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl gerçekleştirilemeyen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu nedeniyle Muğla'nın Bodrum ve İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan sanatçılara gönderilen topraktan yeni eserler oluşturulacak.
Tepebaşı Belediyesi tarafından farklılığı ve çeşitliliğiyle dünyada sadece Eskişehir’de düzenlenen, Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, tüm dünyada sağlık tehdidi haline gelen Korona virüsten dolayı 2020 yılında gerçekleştirilemedi. Eskişehir kent kimliğinin önemli bir parçası olarak, yerel ve uluslararası birçok sanatçının katılımı ile düzenlenen ve vatandaşlarca da benimsenen sempozyumda, pişmiş toprağın öyküsü her yıl yeniden yazılıyordu. 2020 yılında pandemi nedeniyle sempozyuma ara verilmek durumunda kalınırken, Tepebaşı Belediyesi’nin yakın ilişki içinde olduğu Karşıyaka ve Bodrum belediyeleri ile etkinlik ruhunu sürdürmek için özel bir iş birliğine gidildi. Bu kentlerdeki iki sanatçı, Eskişehir’den gönderilen toprakları işleyerek sempozyuma adayacak.

Eski Karşıyaka’yı anlatacak
Karşıyaka’da, Eskişehir toprağı ile sanatçı Mehmet Tüzüm Kızılcan tarafından yapılan eser, Karşıyaka’da doğmuş büyümüş bir sanatçının bellek tazeleme adına yaptığı bir uygulama olarak dikkat çekiyor. 4. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’na da katılan sanatçı Kızılcan, geçmişindeki Karşıyaka’yı faytonların salındığı, sahilinde balık çeken balıkçıları, tertemiz denizi, bahçelerinden yayılan çiçek kokularını, bunlarla yer değiştiren değerleri sorguluyor.

Eser Bodrum’u simgeleyecek
Doç. Esra Sağlık Şenalp tarafından Tepebaşı Belediyesi ve Bodrum Belediyesi iş birliği ile yapılan eser ise Eskişehir toprağı ile Bodrum Belediyesinde hazırlanıyor. Sanatçı, eserinde Bodrum’u saçları rüzgârda dalgalanan mavi saçlı bir kadın olarak tasvir edecek. Saçlarının arasında küçük tekneler yer alacak olan figürün kaide kısmı için ise ateş tuğla düşünüldü.

"Sanat ile mesafeleri aşıyoruz"
Konu hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Tepebaşı Belediyesi olarak yıllardır istikrar ile sürdürdüğümüz Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, pandemi dolayısıyla 2020 yılında gerçekleştirilemedi. Ancak dostlarımız Karşıyaka ve Bodrum Belediyeleri ile iş birliğimiz sayesinde, 2020 yılına adanacak özel çalışmalar yapılıyor. Sanatçı dostlarımız Eskişehir’imizin toprağını kilometrelerce uzakta işleyerek sanata dönüştürüyor. Bu sayede sanat ile mesafeleri aşıyoruz. Kendilerine bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Yüreği bizlerle olan tüm sanatseverlere ve etkinliklerimizi sahiplenen hemşerilerime de pandeminin ardından sempozyumumuza devam edeceğimizi bildirmek istiyorum” diye konuştu.
Yapımı Karşıyaka ve Bodrum’da devam eden eserler, tamamlanmalarının ardından iki kentte sergilenmeye başlayacak.

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