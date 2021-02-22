Başkan Ataç’tan başarılı voleybolculara tebrik

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, lig bitimine bir maç kala playoff'ta mücadele etmeyi garantileyen Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı'nı kutladı.

Başkan Ataç kutlama mesajında, “Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda oynanan maçta başarılı sporcularımız, başarılı bir oyun ortaya koyarak; 2522, 2517 ve 2520'lik setlerle Gölcük İhsaniye'yi mağlup etmeyi başardı. Antrenörlerimiz Özkan ve Fatma Çimenli’nin çalıştırdığı takımımız, bu galibiyetle puanını 36'ya yükseltti. Böylelikle grup ikinciliği ile playoff'ta mücadele etme hakkını garantilemiş oldu. Oynadığı 15 maçta 12 galibiyet alan ve sadece 3 kez mağlup olan kızlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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