Madencilik sektörü çıkış yolu arıyor

Eskişehir Sanayi Odası ve Türkiye'nin ilk ve tek madencilik kümelenmesi tarafından madencilik sektörünün sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin 38 maddelik bir rapor hazırlandı.

Hazırlanan rapor hakkına bilgi veren Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, madencilik ve sanayi sektörlerinin karşılıklı olarak birbirlerini besleyen sektörler olduğunu belirterek, “Odamız üyesi sanayicilerimizin yaptığı geniş istişare ve durum tespiti çalışmaları sonrası madencilik sektörümüzün adeta bir röntgenini çektik. Madencilik sektörümüz üretmeli ki birçok sektör devamlılığını sürdürebilsin. Diğer yandan 2 milyon kişiye istihdam sağlayan bir sektörün talepleri mutlaka dikkate almaya değerdir. Sektör desteklenirse 4 milyar doları aşan ihracatımız iki katına çıkma potansiyeline sahiptir” şeklinde konuştu.



“Sistematik çalışma şart”

Madencilik sektörünün büyük sermaye gerektiren ve yatırılan sermayenin geri dönüşü açısından büyük riskler taşıyan bir sektör olduğunu ifade eden Madencilik Kümesi Başkanı Ekrem Bulur ise, madencilik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin birçok sorunu bulunduğunu söyledi. Bulur, “Sektörde aktif olarak çalışan firmalarımızla yapılan görüşmeler neticesinde sorunları ve daha da önemlisi bunlara ilişkin çözüm önerilerini 38 maddede bir araya getirdik” dedi.



“Doğadan hayata katıyoruz”

Madencilik sektörü üzerine yapılan araştırma ve çözüm önerileri hakkında aktif olarak çalıştıklarını dile getiren sektör üreticisi ve Maden Mühendisi Umut Rallas, konuyla ilgili şunları aktardı:

“Diğer taraftan bilinenin aksine biz madenciler doğayla karşı karşıya değil, yan yanayız. Doğaya, insana ve sürdürülebilir dünyaya olan hassasiyetimizle doğadan çıkarıyor, hayata katıyoruz. Yeni nesil madencilik anlayışımızın temellerini bu değerler oluşturuyor. Madenciliğin sadece kötü örneklerini görmeye alıştığımız günümüzde ‘gerçek anlamda madencilik nasıl yapılır’ örneklerini de bilmemiz gerekiyor. Ancak sorunlarımızı çözersek ülkemizin zenginliğine zenginlik katabiliriz.”

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