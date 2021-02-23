Beyin kamasına bağlı inme inen emekli öğretmen, 7 dakikada hastaneye yetiştirilerek, hayata döndürüldü



Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR´de evinde beyin kanamasına bağlı inme geçiren emekli öğretmen Gülser Toprak (63)112 Acil Sağlık ekibi tarafından 7 dakikada hastaneye ulaştırılarak, sağlığına kavuşturuldu. 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne teşekkür ziyaretinde bulunan Toprak, "Bu tür vakalarda hastaların yüzde 50´sinin hastaneye ulaşamadığını, ulaşan 10 kişiden 8´inin müdahale sırasında kaybedildiğini, 2´sinin de sakat kaldığı bildirildi. Benim herhangi bir kaybım olmadı, gayet sağlıklıyım" dedi.

Eskişehir´de yaşayan emekli öğretmen Gülser Toprak, geçen hafta evinde beyin kanamasına bağlı inme geçirdi. Durumu fark eden eşi 112 Acil'i aradı. Paramedik Elmas Güneş Atmuş, Acil Tıp Teknisyeni Leyla Bilgin ve sürücü Acil Tıp Teknisyeni Ezgi Özge Boztay´dan oluşan sağlık ekibi, ihbardan 45 dakika sonra geldikleri adresten emekli öğretmen Toprak´ı alıp, 3 dakikada Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne ulaştırdı. Erken müdahale ile eski sağlığına kavuşan Toprak, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gülser Toprak, sağlık ekibine `teşekkür´ ziyaretinde bulundu. 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği´nde Başhekim Dr. Veli Görkem Pala ve kendisine müdahale eden ekip tarafından karşılanan Toprak, sağlık çalışanlarına hayatını kurtardıkları için teşekkür etti.

ZAMANLA YARIŞTILAR

Evde geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakımda gözünü açtığını anlatan Toprak, "Evde beyin kanaması geçirdim, sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde hastanenin yoğun bakımındaydım. Doktorlar, `inme´ geçirdiğimi söylediler. Tıp fakültesinde psikolog olarak çalışmıştım ama inmenin olabileceğini, benim başıma da gelebileceğini hiç düşünmemiştim. Sizlerin yardımı ve yol göstermesiyle biz bu sonuca ulaşabildik. Yoksa o anda ne yapacağımızı bilmediğimiz, kestiremediğimiz bir durumdu" dedi.

`YA SAKAT KALACAKTIM YA DA ÖLECEKTİM´

Sağlık çalışanlarının çok önemli bir iş yaptığını belirten emekli öğretmen Toprak, "Sizin yaptığınız işler çok önemli. Ben taburcu olduktan sonra çok istedim beni kurtaran sağlık ekibine teşekkür etmeyi. Hastanede bana bu tür vakalarda hastaların yüzde 50´sinin hastaneye ulaşamadığını, ulaşan 10 kişiden 8´inin müdahale sırasında kaybedildiğini, 2´sinin de muhtemelen sakat kaldığını söylediler. Benim herhangi bir kaybım olmadı, gayet sağlıklıyım. Herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

PERSONELE TEŞEKKÜR BELGESİ

112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala da paramedik Elmas Güneş Atmuş, Acil Tıp Teknisyeni Leyla Bilgin ve sürücü Acil Tıp Teknisyeni Ezgi Özge Boztay´dan oluşan sağlık ekibine gayretli çalışmaları nedeniyle teşekkür belgesi verdi. Dr. Pala, emekli öğretmen Gülser Toprak´ın ziyaretinden memnuniyetini dile getirerek, bu tip ziyaretlerin pandemi döneminde sağlık çalışanlarının motivasyonlarını artırdığını belirtti. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2021-02-23 10:53:06



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