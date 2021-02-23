"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayında Eskişehir’deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı.

TÜRİK tarafından açıklanan verilere göre; pandeminin devam ettiği ocak ayında Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 298 bin 875 oldu. Verilerde ülkede trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 37,5 arttığı da belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.