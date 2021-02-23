Güneşi gören parklara döküldü

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Eskişehir'de hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde artması sonrasında vatandaşlar kendilerini parklara attı.

Hava sıcaklıklarının artması sonrasında uzun süredir pandemi ve kar yağışı nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlar soluğu dışarıda aldı. Isınan havayı fırsat bilen vatandaşlar, kendilerini parklara ve merkezdeki caddelere atarak renkli, görüntüler oluşturdu. Çocukların doyasıya oynadığı ve bisiklet bindikleri günde, bazı vatandaşlar da yürüyüş yaparak sıcak havayı değerlendirdi. İnsanların özelikle işlek caddelerde zaman zaman sosyal mesafe kuralını unuttuğu gözlendi.

Öte yandan Eskişehir Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, geçen hafta Balkanlar ile Sibirya üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle mevsim normalleri altında olan hava sıcaklığı, içinde bulunduğumuz hafta güneşin yüzünü göstermesiyle gündüzleri mevsim normallerinin üzerine çıkacağı aktarılırdı. Önümüzdeki günlerde yağış beklenmediği, gece ayazlarının ise kısmen devam edeceği öğrenildi.

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