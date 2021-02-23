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Kavanoza gizlediği uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

DHA

Kavanoza gizlediği uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı


ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR´de 2 kişiye uyuşturucu satmaya çalışan bir şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kavanoz içerisine gizlenmiş 18,17 gram esrar ele geçirildi. 
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli, Çankaya Mahallesi´nde 2 kişiye uyuşturucu satmaya çalıştığı sırada yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin aracında yapılan aramada, kavanoz içerisine gizlenmiş 18,17 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 kişi hakkında ise `uyuşturucu madde kullanmak´ suçundan adli soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-02-23 16:56:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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