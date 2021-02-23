Eskişehirspor, Samsunspor hazırlıklarını tamamladı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor yarın deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Eskişehirspor, TFF 1. Lig’in 23. haftasında Samsunspor’a konuk olacak. Yarın saat 16.00’da oynanacak maçın son hazırlıklarını Samsunspor Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleştiren Eskişehirspor, Teknik Direktör Cengiz Seçsev yönetiminde çalıştı. Antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.