Muhtardan minik yürekler üşümesin çağrısı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Eskişehir'de kadın mutlar öncülüğünde toplanan kadınlar 80 çocuğa atkı, bere ve eldiven ördü.

Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı tarafından başlatılan kampanya bu yılda yoğun ilgi gördü. Muhtar öncülüğünde toplanan kadınlar atkı bere örerek ihtiyaç sahibi olan çocukların içini ısıttı. Yapılan çalışma hakkında konuşan Muhtar Arı, “Kızılay Kadın Kolları Başkanı iken başlatmış olduğum projeyi Şeker Mahallesi Muhtarlığında da devam ettiriyorum. Nerede olmanız önemli değildir, iyiliği yüreğinizde her yere taşıyabilmeniz önemlidir. İyiliği çoğaltmak, daha büyük kitlelere ulaşmak adına, Şeker Mahallesi Muhtarlığımıza Kadın Kolları ve Gençlik Kollarını kurduk. Bu yıl 80 çocuğumuza bere, atkı, eldiven giydirdik. İlmek ilmek sevgi ören Şeker Mahallesi Muhtarlığımızın Kadın Kolları üyelerini tebrik ediyorum. Bu projemize örgü örebilen örgüleriyle, örgü öremeyen ise örgü ipi getirerek destek sağlayabilirler. Sizler de bir çocuğun düşlerini gerçekleştirmek için bize katılın" ifadelerini kullanarak tüm Eskişehir halkının gönüllü vatandaşlarına destek çağrısında bulundu.

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