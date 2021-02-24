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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yükseköğretim yeni normal konferansı gerçekleştirildi

İHA

Yükseköğretim yeni normal konferansı gerçekleştirildi

Maltepe Üniversitesinin 22 ve 23 Şubat’ta düzenlediği “Covid19 Dönemi Deneyimlerinin Işığında Yükseköğretim Yeni Normal Konferansı” 22 Şubat Pazartesi günü ilk oturumuyla başladı.
Gerçekleşen ilk oturuma davetli konuşmacı olarak Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal da katıldı. Açılış konuşmalarını YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar’ın yaptığı konferans, geniş kapsamlı ve önemli akademik isimlerin katılımcı olarak katıldığı oturumlar şeklinde gerçekleştirildi. Çevrim içi gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Betül Çotuksöken’in moderatörlüğünü üstlendiği konferansta, pandemi deneyimleri ışığında yeni dönem eğitim uygulamaları hakkında konuşuldu.

’Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’ dijital bir üniversite gibi
Konferansta, Anadolu Üniversitesi’nin pandemi dönemindeki eğitim çalışmaları hakkında bilgi veren Rektör Erdal, öncelikle sistemde kayıt yenileme, tüm belgelendirme işlemleri ve süreçlerinin çevrim içi ortamlarda sürdürülebildiğinin altını çizdi. Rektör Fuat Erdal konuşmasına, Açıköğretim Sistemi ekampüs platformunun barındırdığı dijital kitaplar, deneme sınavları, canlı dersler ve sesli anlatım gibi olanak ve materyal çeşitliliği ile devam etti. Türkiye’de ve Kıbrıs’ta olmak üzere 105 büro ile hizmet verdiklerini ifade eden Fuat Erdal, yurtdışında 23 ülkede 48 sınav merkezi ile eğitimde fırsat eşitliğine verdikleri öneme vurgu yaptı. Rektör Erdal, büroların yanı sıra sistemlerdeki bütün süreçlerde kullanıcıların yaşaması muhtemel olan problemler için çevrim içi veya çevrim dışı sorun iletilmesi ve çözülebilmesi için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Destek Sisteminden (AOS) faydalanılabileceğini belirtti.

"Dezavantajlı grupta olan 4 bin 82 öğrenciye ulaştık"
Açıköğretim Sistemi sınav uygulamalarına ilişkin bilgiler de aktaran Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesinin 1 milyona yakın öğrencinin girdiği ve 15 günü kapsayan sınavlar süresince hiçbir öğrenciye mağduriyet yaşatmayacak çalışmaları devreye soktuklarını belirterek şu bilgileri paylaştı:
“Geçen sınav döneminde refakat edilmesi gereken engelli veya kronik hasta 4 bin 80 öğrenci için özel bir uygulama hazırladık ve 200’ün üzerinde öğrenciyi evlerinden sınava tabi tuttuk. Ayrıca dönem sonu sınavları için toplam 183 öğrencimiz, yurt genelindeki 72 Açıköğretim bürosundan randevu aldı. 129 engelli ve 65 yaş üstü 3 kişi için de planlama yaparak, dezavantajlı öğrencilerin bulunduğu illerde gerekli bütün hazırlıkları yaparak sınavları uyguladık. Bunların yanı sıra internet tabanlı bir cihazı kullanmakta güçlük çeken ya da teknik olanağı olmayan 65 yaş üstü ve engelli öğrenciler için de Anadolu Üniversitesi ekiplerinin görev başında; ayrıca okuyucu desteği ve video konferans yolu ile de sınavların uygulanmasında bireylere kolaylık sağlandı."

Öğrencilere dev bir arşive ulaşma olanağı tanınıyor
Konuşmasında öğrencilerin el yazması eserlerden tarihi yayınlara kadar dev bir arşive ulaşmalarını mümkün kıldıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Erdal, Açık Kütüphane ile bütün öğrencileri istedikleri kaynaklarla buluşturmayı hedeflediklerini de belirtti. Pandemi dönemi ile beraber Açıköğretim Sisteminin bütün ders içeriklerini, çevrim içi şekilde faydalanılması için herkesin ulaşımına açtıklarını söyleyerek bu kapsamda şu bilgileri paylaştı:
"Üniversitemiz, 59’u İngilizce, 28’i Arapça olan YÖK üzerinden bin 111 dersi herkesin erişimine açmış; ayrıca Youtube kanalımız aracılığıyla bütün derslere ilişkin 13 bin eğitim videosunu da talep eden bütün öğrenci ve öğretim üyelerinin hizmetine sunmuştur."

Anadolu Üniversitesinin 40 yıllık tecrübesi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nin 40 yılı aşkın çevrim içi ve çevrim dışı eğitim tecrübesi ile özellikle salgın döneminde çevrim içi eğitim açısından da yetkinliğini ve tecrübesini kanıtlamış olduğunu ifade eden Rektör Erdal, pandemi döneminde sahip oldukları altyapıyı, isteyen bütün üniversiteler ile paylaştıklarını ve paylaşmaya da her zaman hazır olduklarının altını çizdi. MERGEN adı verilen ve Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulamaları Merkezi (BAUM) tarafından geliştirilen açık kaynaklı öğrenme yönetim sistemi projesi sayesinde ise gerek yüz yüze eğitimde gerekse uzaktan eğitimde bütün faaliyetleri hedef kitleye rahatlıkla ulaştırdıklarını vurguladı.
Moderatör Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Anadolu Üniversitesinin, pandemi dönemince geçmiş tecrübeleri ile yaşanan sürece daha hazırlıklı olduğunu belirterek, üniversitenin bu süreçte yaptığı çalışmaları daha da geliştirdiğini ve gurur verici uygulamalara imza attığını ifade etti.

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