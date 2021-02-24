Kısıtlamada, satır ve kesici aletlerle yakalandı

ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR´de gece bekçilerinin şüphe üzerine durdurduğu E.C.G.´nin üzerinde 2´si satır 11 kesici alet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlendi.
Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı gece bekçileri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen gece yarısı Eskibağlar Mahallesi´nde dolaşan E.C.G.´yi durdurdu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 2'si satır 11 kesici alet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Hakkında `ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma´ suçundan soruşturma başlatılan E.C.G.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira ceza uygulandı. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-02-24 16:26:50
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