İcra müdür yardımcısı adliyeden firar etti, yakalama kararı çıkartıldı

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de zimmetine para geçirdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan 7´nci İcra Müdür Yardımcısı E.K., adliyedeki görev yerinden 'sigara içme' bahanesiyle dışarı çıkıp, firar etti. E.K.´nin zimmetine geçirdiği miktarın 5 milyon lira olduğu bildirildi.
Eskişehir 7'nci İcra Dairesi Müdürlüğü'nün emanet kasa ve banka hesaplarında yapılan ilk bilirkişi incelemesinde, müdür yardımcısı E.K.´nin zimmetine 3 milyon 800 bin lira geçirdiği tespit edildi. Yapılan detaylı incelemede ise bu rakamın 5 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatan E.K. adliyedeki görev yerinden, `sigara içme´ bahanesiyle dışarı çıkıp, firar etti. E.K. hakkında yakalama kararı çıkartılırken, hesaplardaki incelemenin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN
2021-02-24 16:58:57
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