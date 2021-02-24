Sokak müzisyeni Eskişehirlilere pandemiyi unutturdu

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Eskişehir’in işlek yerlerinden Adalar’da bir sokak müzisyeni, yaptığı canlı müzikle pandemi döneminde yoldan geçen insanlara adeta moral verdi.

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının da artmasıyla vatandaş sokağa döküldü. Adalar’da bir sokak müzisyenini ilgiyle dinleyen halk, moral bulurken izleyicilerin bazıları canlı müziği telefonlarıyla kayda aldı. Beklenen normalleşme dönemi öncesinde birçok vatandaşın sosyal mesafe kurallarına uymaması tedirginlik oluştururken, bazı vatandaşların maskelerini kurallara uygun şekilde takmadığı görüldü.

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