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Eskişehir’de botla kaçak balık avı yapan 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Aşağıılıca Mahallesi Aktarmaç Çiftliği mevkiinde kaçak olarak botla balık avı yapıldığı duyumu alınması üzerine Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Belirtilen mevkiine gidilerek yapılan araştırmada, baraj yakınında 4 şahıs olduğu tespit edildi. K.Y., A.E. A.Ç.ve D.Ç. isimli şahısların suça konu botu ve aparatlarını topladıkları görüldü ve olaya suçüstü müdahale edildi.

Şahıslarla yapılan görüşme sonrasında baraj suyu içerisine 50 metrelik ağ attıkları bilgisi alınarak bahse konu balık ağı sudan çıkarıldı. Olay yerinde 1 adet şişme bot, 1 adet makara, makaraya bağlı 50 metre ip, 50 metre uzunluğunda balık ağı bulunarak muhafaza altına alındı. Olayla ilgili Eskişehir İl Tarım Orman Müdürlüğü Ekiplerine bilgi verilerek muhafaza altına alınan malzemeler teslim edildi.

Şüpheli şahıslardan bot sahibi olarak tespit edilen A.E.'ye 2 bin 727 lira, K.Y., A.Ç. ve D.Ç.'ye ayrı ayrı bin 854’şer lira idari para cezası uygulandı.

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