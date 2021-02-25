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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vatandaşların yeni gözdesi 'mercanköşk' oldu

İHA

Vatandaşların yeni gözdesi 'mercanköşk' oldu

Eskişehir'de korona virüsten ve diğer hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar son dönemde 'mercanköşk' isimli bitkiye yöneldi.
İlaç kullanmadan iyileşmek ve hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar son dönemlerde aktarlardaki ürünlere yöneldi. Çörekotu, udi hindi, kınakına, kekik gibi ürünlerin satışı artmaya devam ederken son dönemde mercanköşke de talep arttı. Çay ve yemekte tüketilebilen mercanköşkün faydaları saymakla bitmiyor.

“Mercanköşk popüler oluyor”
Uzun zamandır Eskişehir’de aktar işi yapan Gökşen Çetinkaya, son zamanlarda satışı artan mercanköşk hakkında konuştu. Aktar Çetinkaya, “Pandemiden dolayı aktar sektöründeki birçok ürün gündeme geldi. Ama son yıldızı parlayan ise bizim uzun zamandır bildiğimiz mercanköşk oldu. Mercanköşkün faydaları son zamanlarda daha çok bilinmeye başladı. Uzmanlar da virüs döneminde nefes alıp vermeye zorlayan vatandaşlara mercanköşkü tavsiye ediyor. Dolaysıyla son kaç günlerde bunun satışı gerçekten arttı. Eskiden dükkânımızın bir köşesinde veya depoda bulunan ve pek kimsenin sorulmadığı bu bitki artık hayli değere bindi. Daha önce udi hindi, kınakına gibi bitkiler Korona virüs sürecinde popüler oldu. Vatandaşlar da bitkisel ürünlerin faydasını gördü. Ve dediğim gibi artık diğer bitkilerin önünü keserek ilerleyen ise mercanköşk oldu” şeklinde konuştu.

“Çaya bu bitkinin yağından 3 damladan fazla atılmaz”
Mercanköşkün tüketimi konusunda da bilgi veren aktar Çekinkaya, “Mercanköşk genellikle bitki olan ve şişe ile satılan yağ şeklinde bulunuyor. Aslında bunlar kekik türlerinden biridir. Dolaysıyla kekikte olan faydaları vardır ve genellikle çay ile içilir. Çay gibi demlenip içilmekle beraber mercanköşkün yağı yaparak kullanılıyor. Çaya doğrudan bitki de katabilir. Yağasında karıştırıp içilebilir. Ancak yağ karışımda 3 damladan fazla atılmaz. 3 damladan fazlası insanların dudaklarını uyuşturur. Boğazından zorlamalar getirebilir. Yemeklere katarak da kullanılabilir. Ancak bu her yemekte değil, en çok çorbalara, salatalara ve etlere yakıştığını söyleyebiliriz” dedi.

"Kilogram fiyatı 200 lira"
Fiyatlar hakkında da konuşan Çetinkaya, “Bizim sattığımız 10 cc şişelerin fiyatı 25 lira. Ham bitkisi olanların kilosu ise 200 liradır. Ancak her aktarda fiyata küçük farklar olabilir. Ayrıca kimse bunu kilo ile almaz. Bunun 25 gram aldığı zaman uzun zaman vatandaşın işini görür” diye konuştu.
Öte yandan yapılan araştırmada mercanköşkün solunum yolları hastalıklarında etkili olduğu, kas ağrılarını giderdiği, antifungal ve antiseptik özelliklere sahip olduğu, kalp hastalıklarını önlediği, ruhsal ve zihinsel sorunlar için tavsiye edildiği, libidoyu artırdığı ve adet ağrılarını giderdiği öğrenildi.

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