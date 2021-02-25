5 milyonluk zimmet soruşturmasında gözaltı sayısı 5´e yükseldi

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de zimmetine yaklaşık 5 milyon lira geçirdiği iddia edilen 7´nci İcra Müdür Yardımcısı E.K.´nın yanı sıra paraları hesaplarına yatırdığı tespit edilen 4 kişi daha gözaltına alındı.Eskişehir´de İcra Müdürlüğü´nün emanet kasası ve banka hesaplarından yaklaşık 5 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla aranan 7´nci İcra Müdür Yardımcısı E.K., dün gece polis merkezine giderek teslim oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen E.K. ifadesi alınmak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi´ne götürüldü. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma kapsamında E.K.´nın emanet kasalardan zimmetine geçirdiği tespit edilen yaklaşık 5 milyon lirayı 4 arkadaşının hesaplarına aktardığı anlaşıldı. Savcılık talimatıyla 4 kişi soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Zimmet soruşturması kapsamında gözaltı sayısı 5´e yükselirken, 7´nci İcra Müdürlüğü emanet kasa ve banka hesaplarındaki bilirkişi incelemesinin sürdüğü öğrenildi.ADLİYEDEN KAÇMIŞTIEskişehir 7'nci İcra Müdür Yardımcısı E.K., geçen pazartesi günü hakkında başlatılan soruşturma sırasında `sigara içme bahanesiyle´ adliyeden çıkıp kaçmıştı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-02-25 13:43:17
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