Eskişehirspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı

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TFF 1. Lig’in 24. haftasında İstanbulspor’u ağırlayacak olan Eskişehirspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Cengiz Seçsev yönetiminde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde saat 11:00’de başlayan antrenmanı Samsunspor maçında görev alan oyuncular ısınma ve koşuyla tamamlarken, müsabakada görev almayan oyuncular ısınmanın ardından pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Eskişehirspor İstanbulspor maçı 28 Şubat Pazar günü saat 16.00’da Yeni Eskişehir Stadyumu’nda gerçekleşecek.

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