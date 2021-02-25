Dorlion'a "Hafif Arama Kurtarma Eğitimi" katılım belgeleri verildi

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AFAD Eskişehir Müdürlüğü, Dorlion'a "Hafif Arama Kurtarma Eğitimi" katılım belgeleri verdi.

Olası afet ve acil durumlarda gönüllü arama kurtarma ekiplerinin AFAD ekipleri ile koordineli çalışabilmeleri ve akredite edilebilmeleri amacıyla; AFAD Müdürlüğünce Dorlion Arama Kurtarma Ekibine eğitim verdi. 1314 Şubat 2021 ve 202122 Şubat 2021 tarihleri arasında AFAD personeli Ar.Kur.Tek. Süleyman Göçgen ve Ar.Kur.Tek. Muhammet Şanlı tarafından "Hafif Arama Kurtarma Eğitimi" verildi.

Bu eğitim neticesinde ilimizin afet ve acil durum müdahale çalışmalarında STK'larla her geçen gün daha da güçlendiğimizi belirterek DAK ekibine teşekkür eden İl Müdürü Recep Bayar katılım belgelerini takdim etti.

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