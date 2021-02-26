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Rektör Erdal'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu URAYSİM projesiyle ilgili açıklama Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal: “Önemli istihdam ve ihracat fırsatları sunacak” "Türkiye’yi raylı sistemler alanında dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline getirecek"

İHA

Rektör Erdal'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu URAYSİM projesiyle ilgili açıklama Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal: “Önemli istihdam ve ihracat fırsatları sunacak” "Türkiye’yi raylı sistemler alanında dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline getirecek"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'den duyurduğu Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi Projesi’nin (URAYSİM) ortaya çıkışı, gelişimi ve mevcut durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, URAYSİM’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'den duyurduğu ve Türkiye’yi raylı sistemler alanında dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline getirecek olan milli bir proje olduğunu belirterek, hayata geçirilmeye başlanan projenin raylı sistemler alanında Türkiye’nin rekabet gücünü artıracağını, yeni pazarlar oluşturacağını, önemli istihdam ve ihracat fırsatları sunacağını ifade etti.

“URAYSİM, ülkemiz ve Eskişehir ekonomisine büyük katkı sunacak”
Eskişehir’de buharlı lokomotif ve vagon ihtiyacını karşılamak üzere ilk fabrikanın 1894 yılında kurulduğunu belirten Rektör Fuat Erdal, Eskişehir’in tarihsel olarak demiryolu sanayisinin merkezi olmak gibi önemli bir özelliğe sahip olduğunu ifade etti. URAYSİM’in Eskişehir’e kazandırılmasıyla demiryolu araçlarının testlerinin ülkemizde yapılabilmesinin sağlanacağını ve yine bu araçların sertifikasyonunun da Eskişehir’de gerçekleştirileceğini belirten Rektör Erdal, “Bu anlamda bu projenin hayata geçmesi ile Eskişehir, Türkiye’nin bu alandaki yurtdışı bağımlılığına son vermiş olacaktır. Bunun yanı sıra başta çevre ülkeler olmak üzere raylı sistemler alanındaki tüm araçların test ve sertifikasyon işlemleri de şehrimizde gerçekleştirilebilecektir” dedi.

“URAYSİM, ülkemizde bir ilk olacak ve çok kapsamlı bir proje”
Anadolu Üniversitesi sorumluluğunda Eskişehir Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK, TCDD ve TÜRASAŞ’ın iş birliğinde proje çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Rektör Erdal, URAYSİM’in sadece bir test ve sertifikasyon merkezi olmadığını ifade etti. Rektör Erdal, “URAYSİM bu alanda bir ilk olarak, raylı sistem taşıtlarda kullanılabilecek yüksek dayanımlı malzemelerin üretimi, yüksek ömürlü ray ve tekerlek teknolojilerinin geliştirilmesi, sinyalizasyon sistemleri, seyir ve taşıt güvenliğinin arttırılması gibi bir dizi faaliyeti üstlenecek. Bunun yanı sıra merkez, sektörün talepleriyle gerçekleştirilen özgün tasarımlara patent alacak, üniversiteler ve sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu araştırmacıları yetiştirecek. Bütün bu hizmetler göz önüne alındığında, projenin ülkemiz ve şehrimize sağlayacağı katkılar daha net anlaşılıyor. Dolayısıyla, böylesine kapsamlı bir merkez için bütün çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor” ifadelerini kullandı.

“Birinci etap için kamulaştırılacak alan, toplam tarım arazinin yalnızca 520’de 1’i”
Tüm paydaşlarla birlikte yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda projenin Alpu ilçesi sınırları içerisinde gerçekleştirilmesine karar verildiğini ifade eden Rektör Erdal, güzergâh ile ilgili çalışmalara öncelikle Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü dahil olmak üzere toplam 26 kamu kurum ve kuruluşuyla birlikte ilgili belediyelerden, planlanan test yolları güzergahlarının uygun olup olmadığına dair yazılı olarak görüş istendiğini belirtti. Bu noktada da güzergâh için Türk Hava Kuvvetleri ve DSİ’nin yazısı dışında bir itiraz gelmediğini hatırlatan Rektör Erdal, gelen itirazların titizlikle değerlendirilerek revize çalışmalarının da tamamlandığını ifade etti.
Birinci etap test yolları ve bağlantı yolu için kamulaştırma çalışmalarının başladığını ve halen bu çalışmaların sürdüğünü belirten Rektör Erdal, sözlerine şöyle devam etti:
“Bilindiği gibi BEBKA tarafından hazırlanan rapora göre Alpu ilçesindeki toplam ekilebilir tarım arazisi 400,000 dönümdür. Bu etap için toplam kamulaştırılacak alan ise 770 dönümdür. Dolayısıyla, birinci etap için kamulaştırılacak alan, toplam tarım arazisinin yalnızca 520’de 1’i gibi oldukça küçük bir alandır.”

“Çağ atlatacak bir proje”
URAYSİM’in, örneklerini sadece ABD, Almanya gibi ülkelerde gördüğümüz, şehrimiz ve ülkemize raylı sistemler alanında çağ atlatacak bir proje olduğunu vurgulayan Rektör Erdal, uluslararası çok büyük şirketlerin proje ile ortaklık kurmak için talepte bulunduğunu ifade etti. İfadelerine, “Bugün ülkemiz, dünyanın lider ülkeleriyle bu alanda rekabet etmek için çok önemli projeler ortaya koyuyor. Sadece Yüksek Hızlı Tren’in şehrimize kazandırdığı turizm potansiyelini bile göz önüne aldığınızda, raylı sistemler alanında yürütülen çalışmaların şehirlerin ekonomilerinde nasıl bir katma değer oluşturduğunu görebilirsiniz. Biz de bu milli projeyi gerçekleştirmek için oldukça titiz davranıyoruz ve yoğun bir gayret içeresindeyiz” diyerek devam eden Rektör Erdal, “Hem Eskişehir hem de ülkemize büyük bir katma değer sağlayacak ve çok geniş bir istihdam sahası oluşturacak bu merkezin faaliyete geçmesi için kaybedecek zamanız yok” diyerek sözlerini noktaladı.

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