Çalıştığı adliyeye bu sefer şüpheli olarak getirildi İcra müdür yardımcısı ve 4 arkadaşı adliyeye sevk edildi

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Eskişehir’de zimmetine 5 milyon TL geçirdiği iddia edilen 7’nci İcra Müdür Yardımcısı E.K. ve arkadaşları olduğu iddia edilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İcra Müdürlüğünün emanet kasası ve banka hesaplarından yaklaşık 5 milyon lirayı zimmetine para geçirdiği iddiasıyla hakkında arama kararı çıkarılan 7’nci İcra Müdür Yardımcısı E.K., polis merkezine giderek dün teslim olmuştu.



Emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildi

Gözaltına alınan şüpheli E.K. ile olayla bağlantılı olduğu iddia edilen K.I., O.A., S.E., ve S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.K., icra müdür yardımcısı olarak çalıştığı adliyeye elinde kelepçe ile getirildi.

Şüpheli E.K.’nın olayı nasıl gerçekleştirdiği ve kimlerle birlikte yaptığının ise savcılık ifadesinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

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