Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

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Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de sokakta uyuşturucu sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Özel Harekat ekiplerinin katılımıyla operasyon düzenlendi. 9 şüphelinin gözaltına alındığı oeparsyonda, 2 bin 840 uyuşturucu hap ve bonzai ile esrar ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı ve Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle yapılan operasyonda H.K., H.B., K.O., R.Ç., A.R.A., V.N., K.A., S.K. ve Z.K. adlı şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 bin 840 uyuşturucu hap, 155,70 gram bonzai, 24,36 gram metamfetamin, 3,23 gram eroin, 0,69 gram esrar ile 5 ruhsatsız tabanca, 20 dolu fişek, pompalı tüfek ve 4 dolu kartuş ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında 2 kişi hakkında `uyuşturucu kullanmak´ suçundan soruşturma başlatıldığı bilidirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2021-02-26 12:58:45



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